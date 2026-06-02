Maltempo, nel Tigullio e alla Spezia mercoledì scuole chiuse

LA SPEZIA - Vista la condizione di allerta meteo arancione, prevista dalle ore 20.00 di oggi 2 giugno (bacini piccoli e medi) alle ore 15.00 di domani 3 giugno (bacini grandi), successivamente classificata gialla, emanata dal servizio di protezione civile della Regione Liguria e che comporta uno stato di allertamento che coinvolge l’intero territorio provinciale con modalità diverse, preso atto che il livello di criticità arancio rappresenta il massimo grado per i temporali ed il secondo livello in una scala di tre per piogge diffuse, ritenuto necessario ridurre il rischio anche in itinere per gli studenti delle istituzioni scolastiche, in particolare per i soggetti pendolari, tenuto conto delle attività serali di alcuni istituti, atteso che il medesimo rischio è grave ed urgente, su disposizione del Presidente della Provincia della Spezia è stata decretata la sospensione delle lezioni in presenza per le istituzioni scolastiche secondarie superiori e gli istituti tecnici post diploma della Provincia della Spezia nella giornata del 03 giugno 2026 a partire dalle ore 20.00 del 02 giugno 2026.

Sospensione delle lezioni e scuole chiuse anche nel Tigullio (Chiavari, Rapallo), a Sestri Levante e nei Comuni dell'entroterra.









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