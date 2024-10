Maltempo: un disperso ad Arenzano nel nubifragio che ha flagellato il Ponente da Vesima a Celle, trovata un'auto vuota

Pioggia molto intensa nel ponente ligure. I vigili del fuoco sono impegnati nelle ricerche di un uomo disperso in località Terralba, nell'entroterra di Arenzano. A segnalarlo la moglie che non riesce a mettersi in contatto col marito. La donna ha spiegato che potrebbe essere stato travolto da uno smottamento in via Pecorara, sulle alture del comune, provocato dalla fuoriuscita di un torrente che avrebbe quindi riversato in strada acqua e detriti. Sembra che l'uomo abbia scattato delle foto prima della scomparsa. Sul luogo dell'evento ci sono alcuni parenti dell'uomo scomparso che hanno dato per primi l'allarme. Una persona ha raccontato che l'acqua è arrivata all'improvviso con una ondata di piena ed ha travolto la strada sfondando il parapetto a valle e travolgendo almeno un'auto.

I vigili del fuoco impegnati nelle ricerche dell'uomo disperso in località Terralba nell'entroterra di Arenzano hanno trovato un'auto precipitata per diversi metri sotto alla strada nel letto del torrente la cui piena a seguito delle intense piogge nel ponente genovese ha sfondato il parapetto a valle. Al momento della scomparsa dell'uomo, un ristoratore di Arenzano, la piena aveva travolto tre vetture. A quanto risulta due era parcheggiate lungo la strada senza persone a bordo, la terza era quello del disperso. Non è chiaro se l'auto ritrovata sia quella del disperso. Le ricerche continuano lungo il torrente con i vigili del fuoco e la protezione civile e sono state estese anche in mare davanti ad Arenzano con la capitaneria di porto che opera con una motovedetta, con un elicottero e dei droni.

Nelle ultime ore si registrano importanti cumulate d'acqua nei comuni di Varazze, Celle Ligure, Cogoleto e Arenzano, ma anche nell'entroterra genovese tra Rossiglione e Campoligure.

Autostrada in tilt - Quattro chilometri di coda sono segnalati lungo l'autostrada A10 Genova-Savona tra Celle Ligure e Arenzano in direzione Genova a causa di allagamenti provocati dalle intense piogge durante l'allerta meteo arancione in corso nel ponente genovese. Lo comunica Autostrade per l'Italia segnalando traffico rallentato in entrambe le direzioni lungo l'A10 tra Arenzano e Albisola a causa di allagamenti. Chiusa l'Aurelia tra Varazze e Arenzano a causa di una frana. Allagamenti lungo l'Aurelia sono segnalati ad Arenzano, Cogoleto e Varazze.

Aereo dirottato - Per la forte pioggia è stato inoltre dirottato a Pisa il volo proveniente da Napoli.

(in aggiornamento)