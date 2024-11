Genova: a fuoco nella notte sei auto e un camper, ipotesi incendio doloso

Notte di interventi per i vigili del fuoco di Genova, impegnati in due incendi distinti nella Val Polcevera. Il primo rogo è divampato in via Bruzzo, dove un camper ha preso fuoco, mentre in via Romairone, nel quartiere di Bolzaneto, sono state coinvolte sei auto.

Entrambi gli incendi, che sembrano di origine dolosa, hanno richiesto ore di lavoro per essere domati. Al momento, sono in corso le indagini per chiarire la dinamica degli eventi e risalire ai responsabili.