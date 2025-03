Maltempo: Liguria, fine settimana con la pioggia

Si prevede un fine settimana caratterizzato da condizioni meteo avverse, soprattutto al centro-nord, con piogge e temporali che inizieranno già nelle prossime ore. Secondo Antonio Sanò (www.iLMeteo.it), una forte perturbazione proveniente da Portogallo e Spagna interesserà l'Italia.

"L'unica regione a rimanere al riparo dal maltempo sarà la Sicilia", ha dichiarato Sanò, dove si registreranno temperature massime intorno ai 28°C, pur con qualche velatura che si farà sentire domenica, accompagnata anche dalla sabbia desertica trasportata dallo Scirocco. Il vento di sud-est continuerà a soffiare fino a lunedì, determinando un innalzamento delle temperature minime, cieli che potrebbero assumere un colore giallastro e mari mossi con onde alte lungo le coste più esposte.

Nel corso delle prossime ore, le piogge diventeranno più intense in Liguria, con temporali particolarmente forti nella zona del Ponente a partire dalla serata. Le condizioni meteo si estenderanno durante la notte verso il nord-ovest, portando neve sulle Alpi oltre i 1600 metri e nubifragi possibili in Toscana. Sabato il maltempo si sposterà lentamente verso est, portando piogge e rovesci sparsi in tutto il centro-nord, con una fase di intensificazione nelle ore notturne.

Domenica inizierà con maltempo su Liguria, Toscana e Alto Piemonte, dove le precipitazioni potrebbero essere abbondanti. Grazie ai venti umidi di Scirocco, le temperature rimarranno piuttosto miti su gran parte del territorio, con un clima più caldo in Sicilia.

Nel dettaglio:

Venerdì 21: Al Nord, il cielo diventerà via via più nuvoloso con piogge intense dalla sera in Liguria e Piemonte. Al Centro, cielo coperto in Toscana e nubi sparse altrove. Al Sud, il tempo sarà in gran parte sereno.

Sabato 22: Il tempo peggiorerà con piogge sempre più diffuse. Al Centro, le precipitazioni saranno abbondanti, soprattutto di notte. Al Sud, il cielo sarà coperto, con clima caldo in Sicilia.

Domenica 23: Al Nord, ci saranno piogge sparse e neve sulle Alpi. Al Centro, il maltempo persisterà con piogge irregolari. Al Sud, tempo variabile con qualche scroscio, ma sempre caldo in Sicilia.

Tendenza: La nuova settimana inizierà con altre piogge in arrivo.

