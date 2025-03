Genova punta a diventare capitale del dato: firmato l’accordo tra imprese, ricerca e istituzioni

Genova rafforza il suo ruolo nel supercalcolo e punta a diventare la capitale del dato. Un protocollo d’intesa firmato da Regione Liguria, Comune di Genova, istituzioni accademiche e imprese di rilievo consolida la città come polo strategico nella gestione e nell’elaborazione di dati, con possibili ricadute in ambiti chiave come la ricerca biomedica, l’intelligenza artificiale e la sicurezza digitale. L’accordo sfrutta l’infrastruttura esistente, tra cui i supercomputer Davinci-1 di Leonardo e Franklin dell’IIT, per sviluppare un ecosistema di innovazione e attrarre investimenti.

Il protocollo – Il documento, intitolato "Genova Capitale dell’High Performance Computing per la Ricerca Biomedica", è stato sottoscritto da un’ampia rete di attori istituzionali e industriali, tra cui Liguria Digitale, Confindustria Genova, CNR, Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), Università di Genova, Leonardo, Gaslini, Policlinico San Martino e Camera di Commercio. L’obiettivo è creare sinergie tra pubblico, privato e ricerca per potenziare le capacità computazionali della città e ampliarne le applicazioni.

Il contesto – La firma dell’intesa arriva in un momento di particolare attenzione per il settore, con l’approvazione in Senato del disegno di legge sull’intelligenza artificiale. “Genova e la Regione Liguria si confermano protagoniste nel super calcolo e nella gestione del dato”, ha dichiarato Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. “Vogliamo promuovere un’infrastruttura digitale solida e sicura, perché i dati, se ben governati, rappresentano una risorsa strategica per crescita economica e qualità della vita”.

Le prospettive – Il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ha evidenziato il potenziale di Genova come sede di una delle quattro gigafactory europee per l’intelligenza artificiale. “Abbiamo una filiera completa, con università, centri di ricerca d’eccellenza e aziende specializzate. Stiamo valutando con attenzione l’area in cui collocarla, con l’obiettivo di bandire la gara pubblica entro fine anno”. La città, ha aggiunto Bucci, è già un hub digitale grazie ai cavi sottomarini che la collegano a oltre 5 miliardi di persone e a una tradizione consolidata nel software.

Applicazioni pratiche – Tra le prime ricadute dell’accordo, l’intelligenza artificiale applicata alla mobilità e alla medicina personalizzata. “Abbiamo avviato un progetto pilota per la digitalizzazione completa del traffico urbano, che potrà essere replicato a livello nazionale”, ha spiegato Bucci. Inoltre, è in programma la realizzazione di un nuovo ospedale agli Erzelli, specializzato in terapie personalizzate e supportato dalla medicina computazionale.

Il ruolo di Liguria Digitale – Secondo Enrico Castanini, direttore generale di Liguria Digitale, Genova ha tutte le condizioni per diventare capitale del dato. “Abbiamo supercomputer, ricerca di alto livello, competenze nel digitale e un tessuto industriale avanzato. Con questo accordo creiamo un ecosistema integrato tra scienza, tecnologia e industria”.

Il valore strategico – Il settore è in forte espansione, anche a livello europeo. “L’Unione Europea intende finanziare con 200 miliardi il supercalcolo applicato all’intelligenza artificiale”, ha sottolineato Castanini. “Grazie a questo protocollo, alle nuove risorse per i data center e alla presenza di Leonardo, Genova può candidarsi a diventare un polo di riferimento”.

L’importanza della ricerca – L’Università di Genova e l’IIT sono tra i protagonisti della trasformazione digitale della città. “Il supercalcolo è cruciale per la ricerca, dall’ingegneria alle scienze della vita”, ha affermato il rettore Federico Delfino. Giorgio Metta, direttore scientifico dell’IIT, ha ribadito: “L’intelligenza artificiale è il motore della nostra ricerca, dalla robotica alla medicina. Con Genova capitale del dato, possiamo creare un ecosistema che valorizzi questa risorsa in modo strategico”.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.