Maltempo, Liguria: chiusa alle 13 allerta arancione. Ora si contano i danni

L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (Arpal) conferma la chiusura dell'allerta arancione per temporali alle 13 di oggi sul ponente della Liguria, alle 14 sul centro e i versanti padani di levante, alle 15 sul levante.



L'agenzia spiega che domani, martedì 23 settembre, permane una bassa probabilità di temporali forti sul levante. "Come nelle attese una intensa perturbazione in arrivo dalla Francia ha colpito la nostra regione con piogge di forte intensità, in particolare sui versanti padani di Ponente, a partire dalla tarda serata di ieri e nella notte successiva - spiega Arpal -. Una struttura temporalesca stazionaria ha interessato la Val Bormida per diverse ore: il pluviometro di Dego ha registrato una cumulata di 422.2 mm dalla serata di ieri, mentre il livello del fiume Bormida ha superato la seconda soglia di guardia a Piana Crixia e a Carcare".



Nelle aree maggiormente colpite dalle precipitazioni si sono verificati allagamenti diffusi e criticità alla viabilità, soprattutto in prossimità della rete idrografica minore. Arpal raccomanda "la massima prudenza e attenzione ai torrenti, anche quelli di piccole dimensioni. Il terreno, ormai completamente saturo per effetto della persistenza dei fenomeni, non è più in grado di assorbire ulteriori precipitazioni. Anche piogge di intensità minore rispetto a quelle registrate nelle ultime ore potrebbero causare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici.

