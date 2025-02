Maltempo in Liguria: piogge, temporali e nevicate nell'entroterra

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Maltempo in Liguria – Piogge diffuse e temporali su tutta la regione, con nevicate nelle aree interne. Allerta nivologica gialla su centro e ponente, arancione sull’entroterra.

2️⃣ Condizioni meteo di oggi – Cieli coperti e precipitazioni su Riviera di Ponente, Centro e Levante. Nevicate su Alpi e Appennino. Venti deboli in attenuazione, mare molto mosso.

3️⃣ Miglioramento da domani – La circolazione depressionaria allenta la presa: ancora piogge al mattino, ma fenomeni in attenuazione dal pomeriggio. Venti settentrionali in rinforzo, mare sempre molto mosso.

La notizia integrale

Come previsto dall'allerta meteo per neve diramata da Arpal, lievi precipitazioni hanno interessato i comuni interni del centro-ponente ligure già dalle prime ore di oggi. Le nevicate più consistenti dalla Valle Scrivia alla parte orientale della Val Bormida, passando per i comuni della Valle Stura. Attualmente, si registrano accumuli di 20-25 cm sopra i 600-700 metri e 5-8 cm a quote inferiori.



Le temperature minime registrate sono di -4.1°C a Poggio Fearza (Imperia) e -3.9°C sul Monte Settepani (Savona). Sulla costa, invece, si segnalano piogge con temperature intorno ai 4°C a Genova e fino a 9°C a Imperia.



L’allerta neve è attualmente gialla sui comuni interni delle zone marittime di centro-ponente, arancione nelle zone D (Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida) ed E (Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia), e verrà aggiornata a fine mattinata.



​Le autostrade coinvolte dalle nevicate sono la A7 e la A26, anche se nelle prossime ore i fiocchi dovrebbero estendersi alla A6.​​ Si raccomanda massima prudenza negli spostamenti.

Riviera di Ponente – La giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti, con piogge e rovesci dal pomeriggio, anche a sfondo temporalesco, in attenuazione serale.

Centro – Al mattino, cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio.

Riviera di Levante – Si prevede una giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco.

Alpi Liguri – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate per l'intera giornata.

Appennino Ligure – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino. Piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio, con deboli nevicate in serata.

I venti saranno deboli settentrionali in attenuazione, con lo zero termico intorno ai 1150 metri. Il Mar Ligure di Ponente e il Mar Ligure di Levante saranno molto mossi. La Protezione Civile segnala precipitazioni significative, nevicate, vento e disagio per freddo.

Domenica - Per domani, 9 febbraio, la circolazione depressionaria responsabile degli acquazzoni e temporali odierni allenterà la presa, favorendo tempo più asciutto dalla sera. Sulla Riviera di Ponente, al mattino, cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, seguiti da un temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio e deboli piogge serali. Sul centro e sulle Alpi, cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera. Sulla Riviera di Levante, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel corso del pomeriggio. Sull'Appennino, cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio e condizioni asciutte in serata. I venti saranno moderati settentrionali in intensificazione, con lo zero termico intorno ai 1400 metri. Il Mar Ligure di Ponente passerà da agitato a molto mosso, mentre il Mar Ligure di Levante sarà molto mosso. La Protezione Civile segnala precipitazioni significative.

(foto di repertorio)

