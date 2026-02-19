Maltempo, il sindaco di Crocefieschi furibondo con Città Metropolitana: "Situazione vergognosa"
di Gilberto Volpara
Riferimento allo stato della strada provinciale 9 sotto la neve
E' furibondo Filippo Bassignana. Il giovane sindaco democratico di Crocefieschi, in Vallescrivia, a telenord.it dichiara tutta la sua disapprovazione per lo stato in cui si trova la strada provinciale 9 dopo alcune ore di neve che continua a cadere sull'interno del genovesato.
Il bersaglio dell'amministratore è una cura non adeguata da parte di Città Metropolitana: "I nostri mezzi si stanno dando da fare dalle prime luce dell'alba per mantenere pulite tutte le vie comunali e sulla strada più trafficata, perchè principale, la situazione non è tollerabile. Credo che la mia indignazione sia pari a quella dei cittadini che vivono ogni giorno l'entroterra. Una situazione che non può proseguire in questo modo. Mi auguro che siano presi provvedimenti urgenti per uno scenario a cui, forse, non eravamo più abituati, ma che non può essere gestito in questo modo. Ad aggravere le cose, il pensiero di un'emergenza sanitaria. Impensabile chiedersi cosa succederebbe davanti a casi simili".
