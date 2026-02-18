Attualità

Lavori tunnel subportuale: chiusura notturna temporanea per la nuova rampa in direzione ponente

di Redazione

40 sec
Dalla notte tra mercoledì e giovedì, nella fascia oraria compresa tra le 21.00 e le 6.00 del giorno successivo, e per tre notti consecutive, fino a venerdì 21 febbraio, nell’ambito dei lavori del Tunnel Subportuale, sarà chiusa temporaneamente la nuova rampa provvisoria di collegamento tra via Milano e il ponte Elicoidale, in direzione ponente.
Nel dettaglio, in via Milano:
Inoltre, viene istituito il divieto di fermata veicolare all’intersezione tra via Fiamme Gialle e via Pietro Chiesa.

