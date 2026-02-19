La lingua genovese allontana il pericolo truffe agli anziani: il caso a Scignoria!

Scongiurata una truffa a un'anziana grazie alla lingua genovese: il caso viene raccontato nella puntata di Scignoria! in onda su Telenord giovedì 19 febbraio a partire dalle 20.30.

Alla richiesta di denaro una signora capisce che è una truffa: perchè? "Per il semplice motivo che mia figlia mi parla solo in genovese non in italiano come facevano dall'altra parte del telefono per convincermi a dargli dei soldi. Da lì ho capito tutto". L'intervista di Federica Favilli.

