Bucci: "La maggiore autonomia della Protezione Civile va nella giusta direzione"

"I problemi idrogeologici sono, purtroppo, una caratteristica del nostro territorio che dobbiamo assolutamente mettere a posto ma il passo che abbiamo fatto a livello governativo, una maggiore autonomia per quello che riguarda la Protezione Civile, va nella giusta direzione". A dirlo, a margine di una conferenza stampa, il presidente di Regione Liguria Marco Bucci. "Questa misura ci consentirà, ovviamente non oggi perché bisogna ancora fare l'iter parlamentare - ha spiegato - di poter assumere la responsabilità dell'evento. Il governatore si assumerà la responsabilità dell'evento e come tale, il giorno dopo, mediante ordinanza potrà già dare i contributi alle persone che ne hanno bisogno, invece di aspettare parecchi mesi, come succede normalmente, prima che tutto l'iter venga approvato. E questo è un grande risultato, secondo me, perché consentirà veramente di alleviare il problema per le persone che sono coinvolte anche quando c'è bisogno di ottenere i rimborsi".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.