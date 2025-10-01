Maltempo e freddo dalla Russia: in Liguria venti forti, calo termico e tempo instabile

È in arrivo anche sulla Liguria un'ondata di maltempo in arrivo dalla Russia che porterà un brusco calo delle temperature, vento forte e instabilità diffusa. Si tratta di una perturbazione di origine artica che interesserà soprattutto l’Italia centro-orientale, ma i suoi effetti si faranno sentire anche sul versante tirrenico e quindi lungo la costa ligure.

Secondo gli esperti de iLMeteo.it, le temperature potranno scendere anche di 10-12 gradi al di sotto delle medie stagionali, portando un clima più simile a quello di metà novembre che ai primi giorni di ottobre. In Liguria, il calo sarà avvertibile soprattutto nelle zone interne e collinari, dove le minime potrebbero toccare i 6-7°C, mentre lungo la costa resteranno più miti, ma comunque sotto la media.

Bora e Grecale spazzano anche la regione - Il freddo sarà accentuato da venti sostenuti di Grecale, che spazzeranno anche il Levante ligure e l’entroterra, contribuendo a una sensazione di freddo più marcata. Le raffiche saranno particolarmente intense sui crinali e nei tratti esposti della riviera di ponente e orientale.

Piogge e nubi sparse in attesa di un miglioramento - Il tempo sarà variabile tra mercoledì e venerdì, con nubi e deboli piogge sparse, soprattutto nelle giornate di mercoledì e giovedì. Non sono attesi fenomeni intensi in Liguria, ma non si escludono locali rovesci, specie sul settore centro-orientale.

Le condizioni meteo dovrebbero stabilizzarsi nel fine settimana, quando le correnti atlantiche torneranno a interessare l’Italia, portando un ritorno a temperature più miti e un clima più tipicamente autunnale.

Occhi puntati sul weekend - Tra venerdì e sabato mattina, sarà il freddo a dominare con possibili gelate notturne nelle aree montane dell'entroterra ligure. Tuttavia, da sabato pomeriggio le temperature inizieranno lentamente a risalire, grazie a un cambio della circolazione atmosferica.

In sintesi, la Liguria si prepara a giornate fredde e ventose, con tempo variabile e un progressivo miglioramento nel fine settimana. Un assaggio precoce di inverno che, fortunatamente, dovrebbe durare solo pochi giorni.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.