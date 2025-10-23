Maltempo: chiusura anticipata dell'allerta arancione su Centro e Levante ligure
di Carlotta Nicoletti
Resta comunque alta l’attenzione sulle zone più a rischio e si invita la popolazione a mantenere la prudenza nelle prossime ore
L’allerta arancione, prevista per oggi su Centro e Levante della Liguria, si chiude in anticipo rispetto alle previsioni iniziali grazie al rapido miglioramento delle condizioni meteo. Le piogge e i temporali più intensi si sono attenuati prima del previsto, consentendo di ridurre le misure di emergenza. Resta comunque alta l’attenzione sulle zone più a rischio e si invita la popolazione a mantenere la prudenza nelle prossime ore.
