Maltempo, chiusa l'allerta sul Levante: nella notte vento e piogge, frane a Rapallo e Ceranesi

Si è chiusa alle 8 di questa mattina l’allerta meteo gialla sui bacini grandi dell’area C. Nella notte si sono registrate forti raffiche di vento e precipitazioni diffuse su tutta la regione.

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco durante la notte, soprattutto legati a frane e rami caduti sulle strade a causa del vento. Smottamenti registrati in via del Castellino, sulle alture di Rapallo, all’altezza del bivio con via dei Poggi, e sulla SP 4 in località Santa Marta tra Pontedecimo e Ceranesi; entrambe sono temporaneamente chiuse, mentre sono in corso le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata. Segnalate anche piccole frane sulla statale 586 (km 56, comune di Borzonasca) e sulla 523 (km 63, comune di Varese Ligure), con viabilità regolata a senso unico alternato.

A causa dell'ondata di maltempo che ha colpito nella notte la provincia della Spezia durante l'allerta meteo gialla diramata da Arpal sul Levante ligure diverse strade provinciali sono state bloccate temporaneamente per la caduta di alberi e frane, in particolare in Val di Vara nel Comune di Calice al Carnoviglio, dove in più zone è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile. Diversi gli allagamenti segnalati su tutto il territorio che non hanno provocato danni significativi.