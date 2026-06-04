Maggiore Del Prete a Telenord: "Spaccio al dettaglio in tutti i quartieri di Genova"

"L'operazione è l'esito di un'indagine condotta dal nucleo operativo della compagnia Genova (0:05) Centro, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia della Procura di Genova, che ha coinvolto 12 persone, da considerarsi comunque presunti innocenti, fino a sentenza passata in giudicato. Si considerano indagati per reati di associazione per delinquere e spaccio di sostanze stupefacenti. Un'associazione criminale operante nel territorio genovese che aveva come canale di rifornimento il Nord Italia. L'indagine è iniziata dall'aprile 2025. Lo spaccio al dettaglio avveniva poi in tutti i quartieri della città".

Lo ha detto a Telenord, in un'intervista dedicata, il Maggiore Pasquale Del Prete, comandante Carabinieri Genova Centro in merito all'Operazione Speranza che ha portato a smantellare un presunto gruppo criminale formato da cittadini albanesi e italiani dedito allo spaccio di droga.

Ecco l'intervista integrale con i dettagli dell'operazione.

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