Genova, malore fatale: uomo muore in piazza Matteotti

Dramma nel cuore di Genova, dove un uomo di 53 anni ha perso la vita in seguito a un improvviso malore mentre si trovava a pranzo in un esercizio di piazza Matteotti.

L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Bianca Genovese con un’ambulanza, affiancati dall’automedica Golf 1 del 118. Al loro arrivo, alcune persone presenti stavano già praticando le manovre di rianimazione cardiopolmonare nel tentativo di soccorrere il 53enne, residente nel capoluogo ligure.

I sanitari hanno proseguito senza sosta le procedure di emergenza per oltre un’ora, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Al termine delle operazioni, il personale medico ha dovuto constatare il decesso dell’uomo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato per gli accertamenti del caso. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità competente per eventuali verifiche, mentre sul posto erano presenti anche alcuni familiari della vittima.

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