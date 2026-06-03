Bimba morta a Bordighera, la madre all'ex compagno e padre di Beatrice: "Non sono stata io"

"Non sono stata io". E' questa la frase che Emanuela Aiello, 44 anni, ha detto al padre delle sue figlie Maurizio Rao riferendosi alla morte della più piccola, Beatrice, 2 anni, deceduta il 9 febbraio scorso. Morte per la quale sia lei che il nuovo compagno, Emanuel Iannuzzi (nella foto mentre entra a palazzo di giustizia a Imperia per l'interrogatorio), si trovano in carcere con l'accusa, in concorso tra loro, di maltrattamenti aggravati dalla morte della minore. A riferirlo è l'avvocato Fabio Scaffidi Fonti, legale, insieme al collega Mario Ventimiglia, di Rao.

Intervenuto a margine dell'udienza di convalida dell'arresto di Iannuzzi e Aiello, il professionista ha ricostruito quel momento avvenuto in sede civile, quando i due si sono trovati faccia a faccia per la prima volta dopo la morte della bambina per un'udienza già calendarizzata da tempo per l'affidamento delle figlie.

«L'unica frase che lui le ha detto è stata: "Dimmi la verità". Lei ha risposto: "Non sono stata io"», ha spiegato l'avvocato sottolineando come quello sia stato l'unico scambio diretto tra loro.



Scaffidi Fonti ha poi chiarito di non aver ancora parlato con il proprio assistito dopo l'udienza. "Non ho ancora sentito Maurizio Rao - ha detto -. Conto di farlo nel pomeriggio, quando gli riferirò quanto accaduto oggi in udienza. Prendiamo atto dell'esito". Sul fronte delle misure cautelari, il legale si è soffermato sulla permanenza in carcere di Emanuel Iannuzzi: "A nostro avviso era scontato che restasse in carcere, alla luce dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati. È il minimo". Infine, un passaggio sulla posizione di Emanuela Aiello, su cui il legale torna con un auspicio preciso: "Spero che la signora Aiello dica finalmente che cosa è accaduto in quel maledetto giorno".

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