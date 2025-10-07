Maersk lancia un programma di efficienza per la sua flotta noleggiata a tempo

Nell’ambito di un programma su larga scala che coinvolge 50 diversi armatori, A.P. Moller – Maersk (Maersk) sta, in stretta collaborazione con gli armatori, ristrutturando circa 200 navi della sua flotta a noleggio a tempo. L’obiettivo principale del programma è ridurre il costo degli slot migliorando l’efficienza del carburante e la capacità di carico, con conseguente riduzione sia dei costi che delle emissioni di gas serra.

“La nostra flotta a noleggio a medio e lungo termine rappresenta una parte significativa delle nostre operazioni, nonché del nostro consumo totale di carburante. Lavorando a stretto contatto con i nostri partner, miriamo a implementare soluzioni che non solo riducano le emissioni, ma migliorino anche la competitività complessiva della nostra flotta”, ha dichiarato Ahmed Hassan,

Responsabile Strategia Patrimoniale e Partnership Strategiche di Maersk.

Maersk si è posta l’obiettivo di una riduzione assoluta del 35% delle emissioni di gas serra di Scope 1 entro il 2030 rispetto all’anno di riferimento 2022.

“Sebbene la transizione verso un nuovo carburante sia necessaria per raggiungere il nostro obiettivo a lungo termine di emissioni nette pari a zero entro il 2040, gli investimenti nelle tecnologie di miglioramento dell’efficienza della flotta esistente rappresentano uno strumento efficace per ottenere significative riduzioni delle emissioni nel breve termine. Di conseguenza, questa forte enfasi sulle misure di efficienza può generare progressi tangibili verso il nostro obiettivo del 2030. Questo vale sia per le navi di proprietà che per quelle a noleggio”, ha aggiunto il Responsabile della Strategia Patrimoniale e delle Partnership Strategiche di Maersk.

In totale, Maersk e i partner del time charter hanno eseguito oltre 1.500 progetti individuali su 200 navi con 50 armatori, e altri 1.000 progetti sono in fase di esecuzione, la cui conclusione è prevista entro il 2027. Il costo dell’investimento per queste soluzioni è suddiviso tra Maersk e gli armatori.

“L’esperienza ci ha insegnato che questo modello è vantaggioso per tutti. In Maersk, possiamo ridurre sia le emissioni che i costi del carburante, mentre gli armatori ottengono il valore a lungo termine di una nave modernizzata. Il rinnovo della flotta è spesso visto come una sostituzione di navi vecchie con nuove, ma significa anche garantire che le navi esistenti mantengano il loro vantaggio competitivo”, ha precisato Ahmed Hassan.

Data la portata del progetto, esso comprende navi molto diverse in termini di dimensioni e configurazioni, il che significa anche che gli strumenti di retrofit utilizzati variano.

Delle circa 200 navi sottoposte a retrofit, una modifica comune e significativa alla configurazione della nave è la sostituzione dell’elica o del bulbo di prua. L’integrazione di un bulbo di prua progettato in modo ottimale rimodella il flusso dell’acqua attorno allo scafo per ridurre la resistenza e migliorare l’efficienza idrodinamica, riducendo in definitiva il consumo di carburante. Parallelamente, la sostituzione delle eliche, combinata con i dispositivi Pre-Swirl, svolge un ruolo cruciale nel massimizzare la spinta riducendo al minimo le perdite di energia.

“Molte di queste navi sono state progettate e costruite in un’epoca in cui le navi portacontainer in generale navigavano a velocità più elevate. Per ridurre il consumo di carburante, nel corso degli anni abbiamo introdotto programmi di navigazione meno compressi, ma le eliche e i bulbi ottimizzati per velocità più elevate sono stati mantenuti. La loro sostituzione offre un grande potenziale di efficienza”, ha concluso Anda Cristescu, Responsabile Chartering & Newbuilding presso Maersk.

Altre soluzioni di retrofit, come i sistemi di recupero del calore di scarto dei motori ausiliari, consentono la produzione di vapore dal calore dei motori ausiliari, riducendo la dipendenza dalle caldaie a olio combustibile. Analogamente, l’installazione di sistemi di generatori ad albero riduce l’utilizzo dei motori ausiliari, contribuendo a un significativo risparmio di carburante.

Anche la capacità di carico è stata migliorata attraverso una serie di migliorie strutturali e tecniche: l’innalzamento della timoneria per migliorare la visuale e aumentare l’afflusso di carburante, l’innalzamento dei ponti di ancoraggio, il rafforzamento della portata lorda della nave per pescaggi più profondi e l’aggiornamento sia dei sistemi di ancoraggio che delle funzionalità del computer di carico.

