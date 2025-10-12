Ma gli Ufo parleranno in genovese? La verità di Zanfretta giovedì sera dalle 20.40 a Scignoria!

Pier Fortunato Zanfretta è diventato celebre dichiarando d'aver visto gli Ufo per 11 volte tra il 1978 e il 1981 nei dintorni di Torriglia (vedi foto). A distanza di decenni da quelle vicende, la sua figura resta nota non solo negli ambienti degli addetti ai lavori. Giovedì prossimo l'ex guardia giurata, che parla genovese, sarà ospite di Scignoria! dalle 20.40 su Telenord. Nel corso delle varie interviste, il protagonista ha dichiarato che gli avvistamenti sono stati, per lui, sinonimo di popolarità, ma anche causa di umiliazioni, scherzi e non poche difficoltà professionali legate alla cancellazione del porto d'armi. Le sue verità, oggi a 73 anni, nel corso della trasmissione con la presenza fissa del professor Franco Bampi.

Nella stessa serata, ospiti in studio, anche promotori del teatro dialettale, ideatori di corsi della lingua genovese nonchè musicisti come Valentina Izzo e Franco Picetti. Tra gli ospiti, pure, Emiliano Ginogi, giovane dalla simpatia innata residente nelle frazioni collinari sopra Voltri.

Il tutto con la solita sfida del Prof, indovinare il più alto numero di parole ormai dimenticate dall'italiano al genovese.

