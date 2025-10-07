Lutto per Giovanni Toti: è morto il padre Renzo

E' mancato Renzo Toti, già albergatore in Versilia, padre dell'ex presidente della Regione Liguria, già europarlamentare e direttore del Tg4.

Lo ha annunciato lo stesso Toti sui social:

"Ciao babbo, te ne sei andato serenamente, come serenamente hai sempre vissuto. Forse è stato il tuo insegnamento più grande: gioire il giusto per le cose belle, rammaricarsi il giusto per quelle brutte. Si chiama equilibrio, e tu lo hai sempre avuto. Esattamente per questo tuo spirito sono certo che per te la terra sarà lieve.

E non te la prenderai se uso questo post in cui ti saluto per due annotazioni di servizio. La prima:

Per chi volesse salutarlo ancora una volta, i funerali saranno giovedì alle 15 nella Chiesa dei Servi di Maria a Marina di Massa, la città dove ha vissuto la sua giovinezza , la sua maturità, dove lavorava, dove ha costruito la sua famiglia.

Seconda annotazione: amici non riuscirò a ringraziare tutti coloro che in queste ore mi stanno scrivendo sul telefonino. A volte un messaggio sembra niente, ma in certe occasioni diventa una piacevole compagnia. Vi abbraccio tutti".





A Giovanni Toti le condoglianze personali di Massimiliano Monti, editore di Telenord, e della direzione, redazione, amministrazione e componente tecnica.

