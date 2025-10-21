LR e DYNAMARINe insieme per la sicurezza e la garanzia nelle operazioni di trasferimento da nave a nave

Lloyd’s Register (LR) ha avviato una collaborazione strategica con DYNAMARINe per fornire un sistema di audit indipendente per i fornitori di servizi ship-to-ship (STS).

In base all’accordo, i revisori di LR valuteranno i fornitori di servizi STS in base agli standard di qualità e sicurezza stabiliti dalle Linee Guida OCIMF e ai dati e alle registrazioni di rischio di DYNAMARINe. I rapporti di audit risultanti saranno esaminati e valutati da DYNAMARINe, che emetterà quindi una valutazione finale e un punteggio di performance per ciascun fornitore partecipante. Questo approccio collaborativo mira a creare un quadro coerente e affidabile per la verifica della competenza e dell’affidabilità degli operatori STS in tutto il mondo.

Questa iniziativa supporta direttamente gli obiettivi della Guida STS dell’OCIMF, recentemente aggiornata, che richiede una verifica indipendente delle autovalutazioni dei fornitori di servizi. Rappresenta inoltre un passo significativo verso la riduzione della duplicazione degli audit nel settore energetico, aprendo la strada a un modello di garanzia standardizzato simile a SIRE, specificamente progettato per i fornitori di servizi STS.

Ehud Bar-Lev, Business Development Manager di LR, ha dichiarato: “Questa partnership con DYNAMARINe segna un passo importante nel nostro continuo lavoro per rafforzare la sicurezza e la sostenibilità nelle operazioni di bordo. Combinando l’esperienza di LR in materia di audit con la riconosciuta leadership tecnica di DYNAMARINe, aiutiamo sia le aziende energetiche che i fornitori di servizi a operare con maggiore sicurezza, responsabilità e un impegno condiviso verso l’eccellenza”.

Il Dott. Alexandros Glykas, Amministratore Delegato di DYNAMARINe, ha dichiarato: “La nostra collaborazione con Lloyd’s Register riflette una visione condivisa per elevare la sicurezza e la responsabilità ambientale nei trasferimenti STS. Lavorando insieme, possiamo fornire garanzie STS agli operatori di petroliere e alle aziende energetiche, riconoscendo al contempo gli sforzi dei fornitori che si impegnano costantemente per migliorare i propri standard”.

Questo accordo segna la prima volta che un membro dell’IACS è stato direttamente coinvolto nell’audit dei fornitori di servizi STS, rafforzando la posizione di LR in prima linea nella sicurezza e nella garanzia marittima. Riflette inoltre l’attenzione strategica di LR nell’espandere i propri servizi di consulenza e gestione del rischio in nuove aree operative che richiedono verifica indipendente e fiducia.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.