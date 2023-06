Lotta al gioco d'azzardo, mostra di lavori scolastici in piazza Don Gallo

In mostra per un giorno, in piazza Don Gallo, gli elaborati realizzati dai 900 ragazzi che hanno preso parte alla terza edizione di 'Scuola viva e attiva…la risorsa siamo noi', iniziativa promossa dal Serd Asl3 Distretto 11 nell'ambito del più ampio progetto "Game Over" sul tema del gioco d'azzardo.



Durante la giornata sono previsti gli interventi di studenti, docenti e dirigenti scolastici dei sette istituti scolastici superiori per raccontare l'esperienza vissuta ma anche per portare al centro del dibattito le riflessioni emerse dal lavoro realizzato. Gli Istituti scolastici che prendono parte all'iniziativa sono: Istituto Nautico San Giorgio, Istituto Vittorio Emanuele II Ruffini, Liceo Statale Sandro Pertini, Liceo Scientifico G. D. Cassini, Liceo Scientifico Leonardo da Vinci, Istituto I. Calvino, Collegio Emiliani dei Padri Somaschi.



Alla mostra, visitabile fino alle 17 di oggi, hanno collaborato con Asl3, l'Agenzia per la Famiglia del Comune di Genova, la Fondazione Antiusura e il Municipio Centro Est oltre ai gruppi di auto-mutuo-aiuto. 'Scuola viva e attiva…la risorsa siamo noi' è un'iniziativa a cura del Serd Asl3 e di enti partner del progetto Game Over, quali Agorà, Ceis, Ma.Ris., San Benedetto al Porto. Il progetto 'Game Over - L'azzardo divora' è promosso da Asl3 in collaborazione con Alisa e Regione Liguria.