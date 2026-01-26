Lombardia: apre il primo tratto della Variante di Tirano. Salvini, fondamentale per viabilità della Valtellina

Dopo che ieri sono terminati gli scavi ed è stato abbattuto il diaframma della galleria naturale “Il Dosso”, da oggi pomeriggio è aperto al traffico il primo tratto della nuova Variante di Tirano. Si procede così spediti verso la conclusione dell’intera infrastruttura.

Grande soddisfazione da parte del Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che sottolinea l’ottimo lavoro di squadra, nonostante tutti i problemi riscontrati in questi mesi. Per il ministro, l’intera variante, una volta conclusa con i suoi 6,6 km, rappresenterà un passaggio fondamentale per la Valtellina e per tutta la Lombardia visto che consentirà di migliorare sensibilmente la viabilità e ridurre i tempi di viaggio per migliaia di persone.

Contestualmente saranno aperte ufficialmente anche le varianti di Tai di Cadore e Valle di Cadore lungo la SS 51 “di Alemagna”, uno degli assi strategici di accesso a Cortina e al cuore delle Dolomiti.

Con queste aperture, la SS 51 di Alemagna cambia volto: il nuovo tracciato e le gallerie realizzate consentono un miglioramento strutturale della sicurezza stradale, una maggiore continuità dei flussi verso Cortina e Belluno e una riduzione sensibile dell’impatto del traffico sulla quotidianità dei residenti, grazie anche a nuove intersezioni e a una rotatoria che rendono la viabilità più ordinata e leggibile. Tutte le opere sono dotate di impianti tecnologici avanzati, collegate alla rete Smart Road e accompagnate da un sistema di monitoraggio ambientale su aria, acqua, flora e fauna, a conferma di un approccio infrastrutturale attento all’equilibrio tra sviluppo, sostenibilità e territorio.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.