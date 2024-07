Lo svizzero Jan Christen in trionfo nell'85° Giro dell'Appennino

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ancora una volta l'"ultima corsa in bianco e nero" ha colorato di emozioni e di agonismo Genova e il suo entroterra. Il Giro dell'Appennino 2024, edizione numero 85, è stato vinto dallo svizzero Jan Christen, 20 anni, di Uae Team Emirates. Al secondo posto Simone Velasco, al terzo Diego Ulissi.

La corsa, 115 partenti senza Marc Hirschi che si era imposto lo scorso anno, è partita in mattinata da Arquata Scrivia per affrontare le asperità del Passo della Castagnola, quindi i Giovi, Crocetta d'Orero e Pietralavezzara. Quinta e ultima asperità la più che impegnativa salita della Guardia da Campomorone via Lencisa, premessa alla picchiata finale su Geo per gli ultimi km pianeggianti verso il traguardo di via XX Settembre. Quasi 200 km per 2mila metri di dislivello, profilo significativo per una corsa che non ammette improvvisazione.

Perfetta l'organizzazione della US Pontedecimo, supportata dagli enti territoriali locali che nel tempo hanno riportato l'Appennino al prestigio degli anni d'oro. La storica gara è stata trasmessa in diretta televisiva da Telenord.