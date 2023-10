Lo Spezia torna al Picco dopo i lavori, Toti: "Impianto moderno ed efficiente a disposizione della città"

Dopo il via libera della Commissione Impianti della Federcalcio, da oggi lo stadio Alberto Picco torna ad ospitare le partite, permettendo così allo Spezia Calcio di disputare in casa i prossimi incontri. Per i lavori di adeguamento e ammodernamento della struttura è stato stanziato un cofinanziamento regionale, a valere sul Fondo Strategico regionale 2023-2025, pari a 3 milioni e 800mila euro, di cui 1 milione e 180mila euro già liquidato come primo acconto ed ulteriori 1 milione e 180mila euro in fase di liquidazione come secondo acconto.



“Lo stadio Picco torna a disposizione della città – dichiarano il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – I lavori, fortemente voluti da Regione Liguria, sono andanti avanti secondo il cronoprogramma e hanno permesso allo Spezia di tornare a disputare le partite in casa già nella prima parte del campionato. Gli interventi continueranno anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di terminare la prima fase dei lavori e riaprire la tribuna entro fine anno e di finire l’intervento di restyling nel 2024 con la copertura della curva. Oltre al valore sportivo di questo primo traguardo verso il rinnovamento del Picco, occorre sottolineare che si tratta di un investimento strategico per tutta la Regione: sarà uno stadio moderno ed efficiente, fornito di tutte le caratteristiche necessarie per ospitare gli incontri della massima divisione, un passo importante nel potenziamento complessivo delle infrastrutture sportive della Liguria”.



“Il percorso che abbiamo iniziato in sinergia con Regione Liguria e la Società Spezia Calcio ci porterà ad ottenere uno degli stadi più belli d’Italia – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - Oggi è un giorno speciale perché gli aquilotti tornano al Picco, e insieme a loro i nostri tifosi, che potranno iniziare a vivere il nuovo stadio che sarà completato nei prossimi mesi con ulteriori importanti interventi. Si tratta di un grande investimento, richiesto e voluto dal Comune, in un’ottica di continuo miglioramento delle infrastrutture sportive della nostra città e ringrazio Regione Liguria e la Società per aver accolto la nostra proposta.”



“Il primo step, cioè quello di tornare a giocare nella nostra casa, è stato compiuto. Ora avanti verso il completamento di un’opera moderna e funzionale per tutti i tifosi aquilotti, che Spezia Calcio, Regione Liguria e Comune della Spezia hanno voluto fortemente”, dichiara il CEO di Spezia Calcio Andrea Gazzoli.



Il sopralluogo effettuato nei giorni scorsi dai tecnici della Federcalcio ha valutato positivamente l'agibilità calcistica dell'impianto, cioè l'adeguatezza degli spogliatoi e delle aree tecniche. È dunque stato raggiunto il primo step dell’avanzamento dei lavori, divisi in due fasi. La prima, attualmente in corso, prevede l’ammodernamento della tribuna e i relativi locali interni, con ampliamento dei primi tre livelli. Rimangono da terminare alcuni interventi sulla tribuna, che dovrebbe aprire al pubblico entro la fine dell'anno. Per questa fase dei lavori sono stati stanziati circa 2milioni e 950mila euro. Nella seconda fase dell’intervento, prevista tra giugno e agosto 2024, si procederà invece alla nuova copertura della curva Ferrovia, per una cifra di circa 850mila euro.

Al bilancio complessivo dei lavori si aggiungono l’intervento già concluso nel settore ospiti, la creazione di nuovi corner della curva Piscina, con contestuale aumento dei posti a sedere e annessa realizzazione di aree di sicurezza con nuovi percorsi afflusso/deflusso e il rifacimento servizi igienici settore Distinti. Secondo il progetto presentato nel Piano di fattibilità dello Spezia Calcio, il termine complessivo è previsto per l'estate 2024.