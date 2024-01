Lo Spezia affonda nel lago: il Como vince 4-0. La tifoseria contesta la proprietà statunitense: "Go home"

Avvio di girone di ritorno da incubo per lo Spezia, che a Como non entra mai in partita e perde 4-0 sotto i colpo di Cutrone, Gabrielloni e Da Cunha (doppietta). La squadra di D'Angelo resta in zona retrocessione e ci sarà da fare decisamente meglio per risalire la china. Nel corso della partita i circa 200 tifosi saliti in Lombardia hanno mostrato uno striscione nei confronti della proprietà americana che li invitava a farsi da parte ("Go home!"). D'Angelo attende almeno tre rinforzi dal calciomercato invernale, per adesso incentrato più che altro sulle cessioni dei calciatori con gli stipendi più alti ereditati dalla serie A. Senza una rivoluzione della rosa, la seconda retrocessione consecutiva pare davvero inevitabile.

Primo tempo

Al 2' lo Spezia si rende pericoloso con Nikolaou di testa, palla a lato. Ancora ospiti insidiosi all'8' con Verde che impegna Semper dopo l'assist di Bandinelli.

Dal 10', però, la squadra del duo Fabregas-Roberts sale in cattedrà: Gabrielloni va per il tiro in porta, ma trova la deviazione di Nikolaou; al 15' Cutrone sfiora il palo con un destro incrociato.

Al 22' palo dei lariani con Cutrone che calcia dal limite su assist di Da Cunha,ma trova solo il legno.

Al 26' ancora palo, sempre per Cutrone che aveva provato a finalizzare un bel suggerimento di Gabrielloni.

Al 27' è Da Cunha a sbloccare il risultato: Gelashvili è troppo tenero nella marcatura e il tiro del comasco non lascia scampo a Zoet.

Passano 10 minuti e Cutrone trova la via del gol: un'altra disattenzione difensiva permette all'ex Milan di portare il Como sul 2-0.

Secondo Tempo

Il Como riparte con le redini del match ben salde tra le mani e al 59' trova il tris con Gabrielloni, abile a correggere in porta un mancino al volo di Abildgaard.

Quattro minuti e arriva il poker con Da Cunha che batte Zoet dopo uno scambio ravvicinato con Sala.

Lo Spezia non c'è più: al 77' Chajia sfiora la quinta rete con un tiro a giro fuori di un soffio.

Minuto 84: Cutrone, ancora una volta tutto solo, sfiora la traversa con un colpo di testa. E ancora Cutrone sfiora la doppietta personale impegnando Zoet a tu per tu.

Finisce 4-0 per il Como