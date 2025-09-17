Lloyd's Register: attivati programmi di formazione per i marittimi che usano ammoniaca, metanolo e idrogeno

La Task Force per una Giusta Transizione Marittima (MJTTF) ha pubblicato i primi quadri di formazione del settore, progettati per facilitare lo sviluppo di programmi di formazione per i marittimi che lavorano su navi alimentate ad ammoniaca, metanolo e idrogeno.

I quadri di formazione rispondono alle esigenze dei marittimi in ruoli operativi o di primo livello e degli ufficiali superiori. Sono corredati da manuali completi per gli istruttori.

La MJTTF pubblicherà anche linee guida per programmi di familiarizzazione generale, rivolti alla gente di mare e al personale chiave di terra, non specificamente coperti dalla Convenzione Internazionale sugli Standard di Formazione, Certificazione e Tenuta della Guardia per la Gente di Mare del 1978 (Convenzione STCW del 1978).

I quadri di formazione della MJTTF, disponibili al pubblico, aiuteranno gli enti regolatori e le amministrazioni marittime a definire i criteri per lo sviluppo di programmi di formazione e l’istituzione di schemi di certificazione e meccanismi di convalida delle competenze per la gente di mare, tra cui formazione in aula, valutazioni delle prestazioni basate su simulazioni e formazione in mare.

Gli istituti di istruzione e formazione marittima potranno adattare i programmi di studio e aggiornare i modelli di erogazione. Le compagnie di navigazione riceveranno inoltre supporto per l’inserimento del personale e per gli aggiornamenti dei sistemi di gestione della sicurezza, al fine di affrontare i rischi specifici associati alle nuove molecole.

Sia i quadri di riferimento che le linee guida per la familiarizzazione derivano dal progetto “The Baseline Training Frameworks for Seafarers in Decarbonisation”; un progetto congiunto tra la MJTTF e il Segretariato dell’IMO, in collaborazione con Lloyd’s Register (LR), che si è svolto attraverso il Lloyd’s Register Maritime Decarbonisation Hub (The Decarb Hub) e la World Maritime University (WMU), che hanno agito rispettivamente come responsabili tecnici e accademici. Il progetto è cofinanziato dall’IMO attraverso il suo Programma integrato di Cooperazione Tecnica e dalla Lloyd’s Register Foundation.

Il progetto ha operato parallelamente alla revisione completa in corso da parte dell’IMO della Convenzione e del Codice STCW del 1978. I suoi risultati, in particolare nella definizione delle conoscenze, della comprensione e delle competenze richieste ai marittimi nella decarbonizzazione, costituiscono un contributo al processo di revisione, anche attraverso la presentazione di contributi al Sottocomitato dell’IMO per l’Elemento Umano, la Formazione e la Guardia.

L’MJTTF e i partner del progetto riconoscono collettivamente il lavoro svolto dall’IMO nella definizione di un regime di formazione globale armonizzato per i marittimi a bordo di navi alimentate da combustibili alternativi e nuove tecnologie. Lo sviluppo dei quadri di formazione dell’MJTTF è stato reso possibile grazie al prezioso contributo di partner ed esperti del settore.

Il lancio odierno viene celebrato nell’ambito del Forum sulla Gestione del Capitale Umano Marittimo di LR, in concomitanza con la London International Shipping Week 2025, che metterà in risalto l’elemento umano, la sicurezza, la formazione e i principi di transizione giusta per la transizione energetica del trasporto marittimo verso l’azzeramento delle emissioni nette.

La pubblicazione dei quadri di formazione non è solo un lancio, ma un invito a utilizzarli, a svilupparli, a condividerli ampiamente e a garantire che diventino parte integrante del modo in cui il nostro settore si forma e si prepara per i combustibili del futuro.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.