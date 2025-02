Livorno si rafforza come hub per il Nord Africa: intesa tra Seaway e William Shepherd

Nuove rotte per il Nord Africa – Il porto di Livorno si prepara a rafforzare i suoi collegamenti cargo con il Nord Africa. Questo l’obiettivo dell’intesa siglata tra Seaway Agency, partner di GTS Spa, e William Shepherd, agenzia marittima del gruppo Fanfani. La collaborazione punta a sviluppare nuove opportunità commerciali e a consolidare Livorno come snodo logistico chiave nel Mediterraneo, come riporta Ferpress.

Strategia – L’accordo si inserisce in un contesto di crescita per il porto labronico, che ha recentemente registrato un aumento del traffico ferroviario merci, confermando la sua vocazione intermodale. “L’obiettivo comune a cui stiamo lavorando – spiega Marco Fanfani, della William Shepherd – è sviluppare nuovi traffici tra Livorno e il Nord Africa, offrendo questa opportunità a clienti come Medkon, la compagnia turca per cui Seaway è agente in Italia, e intercettando nuovi partner tra armatori, spedizionieri e operatori del settore.”

Espansione – Per Seaway, il porto di Livorno rappresenta un tassello fondamentale nella propria strategia di crescita. “Abbiamo deciso di aprire una seconda sede qui – spiega Luigi Foglio, CEO di Seaway – perché questo scalo è una finestra strategica sul traffico merci, con attori di primo piano nel settore logistico e dello shipping. La sinergia con William Shepherd ci permetterà di migliorare l’efficienza operativa e di rafforzare la nostra posizione nel panorama marittimo nazionale.”

Prospettive – La partnership punta a creare nuove rotte commerciali e a migliorare la competitività del porto toscano, rendendolo un riferimento per i traffici tra l’Europa e il Nord Africa.

