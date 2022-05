Lista Pd, Pastorino: "Candidatura di Terrile è inopportuna: certi ruoli non competono alla politica"

di Marco Innocenti

"Non ho alcun dubbio sulla buona fede della persona ma il non aver fatto un passo indietro dimostra che non si è capito quanto successo in porto o in Carige"

Domenica 08 Maggio 2022 WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn