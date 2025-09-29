Liguria: ultimi giorni di sole, poi crollo termico e venti forti, ottobre porta il vero autunno

La Liguria si prepara a dire addio alla breve tregua dal maltempo: a partire da mercoledì 1° ottobre è atteso un deciso peggioramento delle condizioni meteo, con temporali, calo delle temperature e venti intensi.

Dopo un inizio di settimana stabile e soleggiato, grazie a un temporaneo campo di alta pressione, la regione – insieme al resto del Paese – sarà investita da un’irruzione di aria gelida di origine russa, insolitamente precoce per il periodo. Secondo le previsioni del meteorologo Federico Brescia de iLMeteo.it, si tratterà di una massa d’aria continentale molto fredda che scenderà rapidamente verso l’Italia, innescando una fase di forte instabilità.

In Liguria, le prime avvisaglie del cambiamento si faranno sentire già nella giornata di mercoledì, con possibili rovesci e un brusco abbassamento delle temperature, soprattutto nelle zone interne e collinari. Le minime potrebbero scendere a valori a una sola cifra, mentre le massime resteranno contenute, ben al di sotto delle medie stagionali.

Il contrasto tra l’aria fredda in arrivo e le acque ancora calde del Mar Ligure potrebbe accentuare l’instabilità, con la possibilità di piogge localmente intense o grandinate. Inoltre, l’ingresso delle correnti di Tramontana e Grecale, rafforzate dal vortice depressionario in formazione sullo Ionio, porterà venti forti da nord-est anche lungo la costa ligure.

Il peggioramento sarà più marcato al Centro-Sud, ma anche il Nord Italia – e dunque la Liguria – risentirà del passaggio perturbato nella giornata di mercoledì, prima di un graduale miglioramento.

Secondo le tendenze attuali, tra l’1 e il 4 ottobre si entrerà in una fase di maltempo freddo, ventoso e instabile, decisamente atipica per l’inizio dell’autunno. Le autorità raccomandano di prestare attenzione alle previsioni locali, soprattutto in caso di spostamenti o attività all’aperto nei prossimi giorni.

