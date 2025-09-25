Liguria, tregua breve dal maltempo: da venerdì tornano piogge e temperature in calo

Il sole che ha fatto capolino in queste ore sulla Liguria non durerà a lungo. Dopo una breve parentesi più asciutta, una nuova perturbazione è pronta ad abbattersi sulla regione già da venerdì 26 settembre, riportando piogge, nuvolosità diffusa e un clima più freddo e instabile.

Oggi la situazione si manterrà tutto sommato tranquilla, con cieli parzialmente sereni soprattutto lungo la costa. Tuttavia, alcune aree, in particolare l’entroterra e il Levante, potrebbero già sperimentare annuvolamenti e qualche debole precipitazione nel corso del pomeriggio.

Il vero peggioramento è atteso tra venerdì e sabato, quando la Liguria sarà coinvolta in pieno da un fronte instabile in discesa dal Nord Europa. In particolare, sono previste piogge diffuse tra Genova e La Spezia, con rovesci più intensi possibili sull’Alta Toscana, che potrebbero estendersi anche verso il Tigullio e il Golfo Paradiso. Le temperature scenderanno sensibilmente, con valori sotto la media stagionale, specie nelle ore mattutine e serali.

Sabato il maltempo dovrebbe persistere, con cieli grigi e possibili acquazzoni, alternati a brevi schiarite. Il clima sarà tipicamente autunnale, con venti umidi e un calo termico generalizzato.

Per domenica 28 settembre si intravede una leggera attenuazione del maltempo. Il sole potrebbe tornare a farsi vedere lungo la Riviera di Ponente, mentre le aree interne e la costa di Levante potrebbero restare esposte a residui rovesci, specie nelle prime ore della giornata.

Le prime indicazioni per l'inizio di ottobre non sono incoraggianti: dopo una breve tregua, una nuova fase perturbata potrebbe riportare la pioggia su tutta la regione già nei primi giorni del mese.

