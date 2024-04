Liguria, Toti: "Scajola verso Forza Italia, cosa positiva. Anche io? Non faccio previsioni a lungo termine"

"Claudio Scajola si avvicina a Forza Italia. Tutto quello che porta il mondo dei popolari, dei liberali, dei riformisti che hanno una medesima origine e anche una medesima visione d'Europa e d'Italia ad annusarsi se non ad unirsi non può che essere visto positivamente da un moderato come me". Lo ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti a margine del consiglio regionale.

"Claudio Scajola - prosegue - resta un sindaco civico del nostro territorio ma ha una storia e una propensione che è quella. Io governo una regione con una maggioranza di cui fanno parte un importante gamba civica, tre partiti importanti che governano anche il Paese quindi se i voti dei nostri amministratori dei nostri dirigenti e simpatizzanti vanno nell'area di governo regionale e nazionale e un voto ben speso che garantisce stabilità al governo territoriale e stabilità al governo nazionale. L'importante è che l'alleanza di governo che tiene insieme questa regione e moltissimi comuni ovviamente si confermi un'alleanza solida anche a queste elezioni europee".

Per quanto riguarda il proprio destino personale, Toti osserva: "Ritornare in Forza Italia? Non faccio previsioni a lungo termine. A brevissimo termine faccio il governatore della Regione e a medio termine ne discuteremo quando sarà il momento, non certo in piena campagna elettorale dove è evidente che tutto viene orientato e legittimamente alla raccolta del consenso e non alla progettualità per il futuro".

"Non so se 'Noi moderati' andrà con Forza Italia. E' un'area politico culturale che inizia a ritrovarsi dopodiché la lista Toti in Liguria come le liste di Peracchini e Bucci hanno all'interno più sensibilità: un pezzo si orienterà verso il mondo popolare altri pezzi possono avere accordi con altri. L'importante - conclude - è che sia nell'alveo della maggioranza di governo che regge con i comuni questa regione".