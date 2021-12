Liguria, Toti e Ansaldi: "Passiamo a 80mila vaccinazioni alla settimana"

di Edoardo Cozza

Il presidente della Regione e il dg di Alisa presentano l'accelerazione della campagna a seguito del nuovo decreto con obblighi e revisione green pass

Dalla prossima settimana la Regione Liguria aumenterà la capacità vaccinale da 45 mila a 80 mila dosi alla settimana per le terze dosi e per le categorie a cui è stato esteso l'obbligo, come le forze dell'ordine. Lo comunica il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante l'aggiornamento sull'andamento della pandemia in Liguria nella consueta conferenza del venerdì sera della Sala Trasparenza nella sede del palazzo regionale. Il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi indica che l'obiettivo è somministrare almeno 14 mila dosi al giorno.

"Saliremo a 80 mila vaccini alla settimana, che sono un numero prudenzialmente alto per garantire la vaccinazione alle nuove categorie a cui è stato esteso l'obbligo col nuovo decreto e a chi dovrà fare la terza dose per l'accorciamento del green pass - spiega Toti - Daremo la possibilità a tutti di usufruire della terza dose prima di Natale". In almeno un hub di ognuna delle Asl ligure sarà aperta una linea di vaccinazione senza la necessità di prenotarsi.