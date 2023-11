Liguria, Tir incastrati in stradine piccole: sotto accuse le mappe online

Sono tanti i mezzi pesanti che vengono dirottati dalle mappe online su strade decisamente inadatte alla loro stazza. Ogni singolo giorno almeno uno si perde e causa danni di ogni tipo. Quando si guida su strade sconosciute Google maps o altri navigatori online sono una salvezza per orientarsi, ma spesso conducono in strade completamente sbagliate che dovrebbero essere scorciatoie. Il navigatore non tiene conto delle dimensioni del mezzo e suggerisce un tracciato che di norma conduce a una vera e propria trappola. Le stradine dell'entroterra sono molto strette e poco agevoli, spesso le macchine hanno difficoltà, figuriamoci un camion.

In Liguria tra cantieri autostradali e altre problematiche di circolazione, già è un luogo difficile dove guidare e le strade alternative per aggirare gli ostacoli, proposte dai navigatori sono un incubo. Questo porta a incidenti, mezzi incastrati e di conseguenza disagi e code che si formano principalmente su strade secondarie. A denunciare questa situazione sono stati i sindaci che hanno contattato la Prefettura per risolvere il problema.

Qualche giorno fa un camion è rimasto incastrato in via di Pino e hanno dovuto chiudere e poi riaprire la strada. Un altro degli incidenti più recenti è avvenuto due giorni fa a Masone dove un monumento cittadino, un'antico arco, è rimasto colpito da un camper inglese che ci è passato sotto consigliato dal navigatore. Purtroppo spesso turisti straniere ma anche autisti non italiani che non conoscono il territorio si fidano delle indicazioni fornite dal navigatore. Bisognerebbe trovare una soluzione non solo a livello di indicazioni fornite dai luoghi stessi, ma anche di migliorare la performance dei navigatori in modo che considerino i cantieri, lavori in corso, stradine piccole, sottopassaggi e quant'altro, anche in relazione alla stazza del mezzo.