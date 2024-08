Liguria, Terzo Valico in Parlamento: ipotesi Commissione di verifica su stato lavori

Sembrano allungarsi i tempi per il Terzo Valico e quindi per il collegamento tra Genova e Milano in meno di un'ora. Così Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva per cui siede al Senato, è intenzionata a sollecitare il governo per chiarire il quadro.

"Alla ripresa dei lavori parlamentari, se continuano i ritardi, chiederò una Commissione di verifica sullo stato di avanzamento dei lavori gestiti da Rete ferroviaria italiana. Proporrò anche di audire il nuovo amministratore delegato del gruppo Fs e il commissario responsabile. Donnarumma per ora è silente - dice la Paita al Secolo XIX - ma è indispensabile capire se intende mettere in campo una strategia diversa dal suo predecessore. La situazione della Liguria è emblematica: mentre Genova resterà l'unica grande città del Nord esclusa dall'Alta velocità, il Terzo valico continua ad accumulare ritardi e nei prossimi anni, con le criticità anche stradali al Monte Bianco, in Francia e in Germania, si rischierà la paralisi, con pesanti ricadute anche economiche. La scelta di non proseguire con l'Alta velocità da Tortona in avanti, presa, va detto, molti anni fa, andrebbe rivista. I lavori sulle tre tratte citate nell'articolo (Tortona Voghera, Voghera Pavia e Pavia Milano), sono ancora molto indietro e la tratta Pavia Milano è iper congestionata. Se non si risolve almeno questa, sarà difficile guadagnare tempo nel viaggio tra Milano e Genova".

"A RfI chiedo una programmazione veloce, ma che sia seria e credibile, delle attività sulle tre tratte, da rendere pubblica e trasparente e sulla quale prendersi impegni veri, anche per non vanificare i miliardi spesi per il Terzo valico - conclude - Buttare date a caso che non si sa se verranno rispettate, come accaduto con il Commissario che fino a poco tempo fa parlava del Terzo valico al 2025, rischia solo di creare ulteriori problemi. Il mio timore è che, per il Terzo valico, si andrà oltre il 2027. Ciò è drammatico per l'economia di Genova e della Liguria".