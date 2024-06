Liguria, Tavolo legalità, Viale (Lega): "Dobbiamo far capire ai ragazzi che lo Stato c'è"

Il Tavolo della Legalità della Liguria si è riunito su convocazione dell'assessore Alessio Piana "Sono stati trattati i temi più tradizionali legati alla legalità ed anche uno a me molto caro - scrive in una nota Sonia Viale, vice capogruppo della Lega in regione Liguria e componente eletto del Tavolo della legalità - che riguarda i minori, un argomento che conosco bene essendo stata dal 2002 al 2006 vice capo dipartimento della giustizia minorile ed essendomi occupata in quel ruolo di devianza minorile. L'esperienza sul tema mi ha fatto capire che ciò che dobbiamo comunicare ai nostri ragazzi è che lo Stato c'é, non è assente".

"Partendo dall’ordine del giorno approvato all’unanimità dal consiglio regionale e dal caso di un minore “rilevato “ vicino ad associazioni di stampo mafioso nel ponente ligure , occorre vigilare perché in questi casi i giovani sono attratti non dal denaro ma perché sono in cerca di valori che non trovano in altri luoghi. Questo deve far scattare un campanello d’allarme. Una proposta di un focus per lavorare in sinergia con tra ANCI e uffici di giustizia minorile per proporre un patto tra scuola mondo del lavoro previo parere del Tribunale dei Minorenni potrebbe essere importante anche per sottoporre al ministero competente l’esigenza di rafforzare il sistema della giustizia minorile. Un lavoro articolato - conclude la Viale - che potrebbe portare a un risultato importante per le nostre generazioni e il nostro futuro".