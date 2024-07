Liguria: spacchettamento e dosaggio farmaci per persone fragili, servizio arriva nelle farmacie

“E’ un reale sostegno ai pazienti più fragili, soprattutto gli anziani cronici e poli-trattati. Si chiama ‘deblistering’ ed è un servizio già presente in diverse farmacie della Lombardia e del Veneto. Consiste nello sconfezionamento e ripartizione dei farmaci, indicati dal medico nel piano terapeutico, in dosaggi giornalieri o settimanali in bustine o ‘blister' personalizzati per aiutare i pazienti a seguire correttamente il percorso di cura senza dimenticare alcuni medicinali o fare confusione con le varie scatolette". Lo annuncia Brunello Brunetto, consigliere regionale della Lega e presidente della II commissione Salute e Sicurezza sociale Brunello Brunetto.

"A seguito dell’approvazione all’unanimità in consiglio regionale del mio ordine del giorno, questo servizio - prosegue - sarà realizzato anche in Liguria. Il documento ha infatti impegnato la giunta regionale a promuovere un progetto operativo che consenta di identificare le migliori modalità per sviluppare la prestazione di sconfezionamento e riconfezionamento personalizzato dei medicinali nelle farmacie del nostro territorio. E’ stato dimostrato che il ‘deblistering’ comporta benefici per i pazienti come l’aumento dell’aderenza terapeutica, la riduzione degli errori, il miglioramento della qualità della vita, l’efficienza gestionale”.