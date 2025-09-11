Liguria, scuola più inclusiva: docenti nei panni degli studenti con disabilità

Per l’anno scolastico che sta per cominciare la Regione Liguria lancia un’iniziativa sperimentale dedicata a “Inclusione e Accessibilità nella scuola digitale”, promossa nell’ambito di Scuola Digitale Liguria e realizzata da Liguria Digitale. Il progetto coinvolge otto istituti scolastici liguri e prevede che docenti e operatori possano sperimentare direttamente le difficoltà sensoriali e motorie affrontate dagli studenti con disabilità.

Scuole coinvolte – A partecipare saranno l’Istituto Comprensivo Pra’ di Genova, l’ITCT Fossati da Passano della Spezia, la Fondazione CIF di Genova, l’ISS Ferraris-Pancaldo di Savona, l’IIS Da Vigo-Nicoloso di Rapallo, l’IC 2 Cavour di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Marconi Delpino di Chiavari e l’IC Teglia di Genova. Gli istituti ospiteranno giornate formative con sessioni teoriche e pratiche immersive, che prevedono l’uso di ausili come sedie a rotelle, bende, bastoni, cuffie e tappi per simulare barriere visive, uditive e motorie.

Empatia e tecnologia – “Si tratta di un progetto che unisce esperienza diretta, formazione e tecnologia, ma che ha al centro un elemento assolutamente e indiscutibilmente umano, l’empatia – ha spiegato l’assessore regionale alla Scuola Simona Ferro – In questo modo diamo ai docenti e agli operatori la possibilità di mettersi nei panni degli studenti con disabilità e strutturare azioni educative tagliate sulle specifiche esigenze”.

Buone pratiche – Alla fine della sperimentazione, tutti i materiali didattici prodotti (lesson plan, tutorial e pillole formative) saranno pubblicati online sul sito della Regione Liguria e resi disponibili gratuitamente a tutte le scuole. “Crediamo che i docenti e i formatori, supportati anche da risorse digitali condivise, possano diventare parte di una community dinamica e strategica – ha aggiunto Riccardo Battaglini, direttore della Business Unit PA di Liguria Digitale – un’opportunità importante per costruire una scuola digitale inclusiva che valorizza le abilità di ciascuno studente”.

Dati e prospettive – Con 8.758 studenti con disabilità, pari al 5,37% della popolazione scolastica ligure, il tema dell’accessibilità è oggi prioritario. L’iniziativa mira a sensibilizzare il personale scolastico non solo attraverso un inquadramento normativo e pedagogico, ma soprattutto con una formazione esperienziale che renda tangibili le difficoltà quotidiane.

Evento finale – A conclusione dell’anno scolastico, la community ligure della scuola digitale si riunirà in un evento regionale per confrontarsi, condividere esperienze e valorizzare i risultati raggiunti. L’obiettivo è trasformare l’esperimento in una buona pratica di riferimento a livello nazionale, capace di diffondere un approccio educativo più equo, moderno e innovativo.

