Liguria, sanità, Orlando (Pd): "Grave il numero a pagamento per prenotare visite, si penalizzano anziani e fragili"

"Mentre attorno alla casa di Ameglia si muovono esponenti politici, si incrociano messaggi trasversali, si discute del futuro personale dei protagonisti del centrodestra, succede una cosa che rischia di passare un po' sotto silenzio, anzi è già successo. Nei giorni scorsi è stato messo a pagamento il numero con il quale si potevano fare le prenotazioni telefoniche per le visite della sanità in Liguria. È un fatto grave, sbagliato, perché la nostra è una regione anziana, sono molte le persone che non sanno usare adeguatamente i mezzi tecnologici e spesso sono le stesse persone che rinunciano a curarsi perché non hanno le risorse, quando gli si dà una visita a sette, otto mesi e non possono aspettare, per rivolgersi alla sanità privata". Lo dice il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in un video pubblicato sui social.

"Sono gli stessi che vengono colpiti: le persone più deboli, più fragili, con meno strumenti e che - prosegue l'esponente dem - avendo difficoltà spesso legate all'età si trovano in una condizione di non poter usare la rete. Un segnale che la dice lunga su qual è l'attenzione della regione in questo momento rispetto alle difficoltà di una parte dei liguri".