Liguria, quarta edizione del "Premio e Festival Letterario Umberto Fracchia": una settimana di eventi culturali

Tutto pronto per la quarta edizione del “Premio e Festival Letterario Umberto Fracchia” in programma da martedì 28 maggio a sabato 1° giugno 2024. L’evento è promosso dal Comune di Casarza Ligure, e si avvale del patrocinio di Regione Liguria. Prevista quasi un’intera settimana di eventi, con giornate di cultura, giornalismo, spettacolo e intrattenimento, in compagnia di esponenti di prestigio. Annunciati gli ultimi nomi che faranno parte dell’edizione di quest’anno del Festival: l’autrice Susanna Raule, che presenterà il suo libro “Minerva in fiamme” martedì 28 maggio alle ore 18 a Villa Sottanis, dove giovedì 30 maggio alle 17 ci sarà invece l’autrice Lorenza Gentile per parlare del suo libro “Le cose che ci salvano”. Tutti gli incontri letterari sono a cura di Marta Perego, giornalista, autrice televisiva e conduttrice, che venerdì 31 maggio alle 18.30 a Villa Sottanis terrà un laboratorio di autostima filosofica legato al suo libro “La verità è che non ti piaci abbastanza”. Mentre mercoledì 29 maggio alle ore 21 in piazza Unicef spazio alla musica: si potrà assistere al concerto soul di Francesco Piu, ed Antonio Angiolas.

Svelati gli ultimi nomi dell'edizione 2024

Martedì 28 maggio ore 18 Villa Sottanis incontro con Susanna Raule: nata a Spezia, dove vive, è psicologa e psicoterapeuta, ha lavorato come traduttrice e sceneggiatrice per vari editori. “Minerva in fiamme” è un cosy crime che mescola in un perfetto incantesimo mistery e comedy, con una detective improvvisata assolutamente inedita (una psicoterapista) e impossibile da dimenticare.

Mercoledì 29 maggio alle 21 in piazza Unicef concerto soul di Francesco Piu: voce, chitarra, armonica, washboard, banjo, ed Antonio Argiolas: batteria. Francesco Piu celebra i suoi primi 20 anni di attività musicale: l’artista sardo è definito “Una vera e propria forza della natura” dalla rivista Guitar Club. Chitarrista, cantante e autore, classe ’81, è impossibile da catalogare e racchiudere in un solo genere: la sua musica è un mix esplosivo di blues, rock & soul che strizza l’occhio alla musica mediterranea, con i piedi ben piantati nella tradizione della black music e lo sguardo spalancato verso la contaminazione. Vent’anni “on the road” con otto album all’attivo e migliaia di concerti tra festival, teatri e club in Italia, Europa e puntate oltreoceano in Canada e USA dove ha rappresentato l’Italia all’International Blues Challenge di Memphis.

Giovedì 30 maggio alle 17 a Villa Sottanis incontro con Lorenza Gentile: i suoi romanzi sono tradotti in Germania, Spagna, Corea, Serbia, Russia e Polonia. Collabora con varie testate culturali, tra cui La Stampa e Il Post. Vive a Milano. A Casarza parlerà del libro “Le cose che ci salvano” ed intanto a breve, il 4 giugno, esce il nuovo lavoro “Tutto il bello che ci aspetta”: un paesino bianco nel cuore della Puglia. Una trentenne convinta di non combinarne una giusta. Un gruppo di personaggi irresistibili che solo Lorenza Gentile sa inventare. Uno spericolato viaggio verso il bello della vita.

Venerdì 31 maggio alle 18 a Villa Sottanis Marta Perego tiene un laboratorio speciale di autostima filosofica: partendo dai contenuti del suo libro “La verità è che non ti piaci abbastanza”.

Per quanto riguarda invece il Premio Letterario è dedicato allo scrittore del Novecento Umberto Fracchia, perché ha avuto un legame forte con il borgo di Bargone, del quale era originaria la famiglia della madre Gemma Scerni, dove tornava abitualmente appena gli impegni di lavoro glielo consentivano e dove ha voluto essere sepolto. Il concorso letterario, di cui è responsabile Sabina Desiderato, vuole promuovere ed incentivare il merito, la capacità individuale, il valore e l’originalità creativa nell’ottica di divulgare la cultura intesa come arte dello scrivere e del comporre. I partecipanti hanno presentato un’opera narrativa breve, novella, racconto, e anche cortometraggio, il tutto incentrato sul tema scelto quest’anno: “Moltitudine femminile”. La cerimonia di premiazione si terrà nel borgo di Bargone, nel giardino letterario di Casa Fracchia, sabato 1° giugno, a partire dalle ore 18.

Dice il sindaco Giovanni Stagnaro:

«L’evento vuole promuovere una delle figure più importanti a livello nazionale e non solo, lo scrittore Umberto Fracchia. Ed il Premio acquista sempre maggiore risalto, anche grazie alle manifestazioni legate al Festival. Per questo ringrazio la direttrice artistica Chiara Fiorini, la curatrice degli incontri letterari Marta Perego, la responsabile del Premio Sabina Desiderato, la responsabile dell’Area Cultura e Turismo Michela Nidielli, la vicensindaca ed assessora alla Cultura Mirella Biasotti, l’assessora agli Eventi Marica Casavola, nonché tutti gli sponsor, ed Elisa Folli che ci segue come ufficio stampa. Quest’anno – chiude il primo cittadino - in primo piano, per quanto concerne il Premio, c’è il tema “moltitudine femminile” ma questo è anche un modo per promuovere ulteriormente il nostro territorio. Quindi, il mio ringraziamento va anche al quindi grazie a Demanio e alla Soprintendenza, che ci hanno seguiti durante l’iter che ci ha portato ad acquisire Casa Fracchia ed il Mausoleo, realtà che punteremo a far crescere ulteriormente».

L’assessora a Promozione del territorio, Turismo ed Eventi Marica Casavola aggiunge:

«Il filo conduttore di quest'anno è la “moltitudine femminile” presentata nelle sue diverse sfaccettature. Presentazioni di libri, spettacoli teatrali, concerti ci accompagnano alla cerimonia di premiazione del 1° giugno. Oltre al tradizionale concerto all’alba, quest'anno, è previsto un picnic gourmet nei prati antistanti il mausoleo di Umberto Fracchia, organizzato da Alessandro Dentone e dall’Associazione Italiana Cuochi con prodotti del territorio a km zero. Il programma è ricco di eventi anche grazie ad una proficua collaborazione con le associazioni del territorio: Osservatorio Meteorologico Raffaelli, LabTer Tigullio, e i panifici e le pasticcerie locali (che hanno creato per l’evento il “Casarzotto”, dolcetto servito durante la colazione al termine del concerto all’alba, per il quale tra l’altro stiamo portando avanti l’iter per ottenere la De.Co), le attività commerciali di Bargone e Casarza, e gli sponsor che hanno messo a disposizione i loro prodotti e i loro servizi per la buona riuscita dell’evento».

Spiega la direttrice artistica del Festival Chiara Fiorini:

«Sono molto soddisfatta di quanto abbiamo realizzato finora, e sono certa che lavorando sulla qualità, il Festival acquisirà sempre più importanza nelle prossime edizioni. Speriamo di continuare a portare avanti la nostra visione, e di attrarre sempre più partecipanti interessati alla cultura e all’intrattenimento di qualità. Siamo grati a tutti coloro che ci hanno sostenuto e ci hanno permesso di realizzare questo progetto con successo».

Entra nel vivo del Festival la curatrice degli incontri letterari Marta Perego, che racconta:

«Quali sono le moltitudini femminili? Come vengono raccontate nei romanzi e qual è il caleidoscopio di questo racconto? Sono queste le domande da cui siamo partiti per costruire il programma di incontri del Premio Fracchia, intitolato ad un autore che ha posto al centro della sua poetica anche il racconto del femminile in tutte le sue sfaccettature. Abbiamo cercato di offrire un quadro che fosse quanto più ampio sulle declinazioni del femminile oggi in narrativa abbracciando e aprendoci a tutti i generi, attraversando il fantasy, il noir, approdando alla biografia storica e arrivando al racconto delle giovani donne contemporanee. Non è un caso che il festival si apre con Rokia e il suo romantasy Guilty. Rokia è una ragazza di 23 anni, nata a Bergamo da genitori marocchini che ha conquistato milioni di lettrici e lettori prima online e poi in libreria. Il suo ultimo e terzo romanzo che presentiamo a Casarza, Guilty Drunk in Love è appena uscito ed è già ai vertici delle classifiche e mescola il romance più classico al fantasy che affronta temi molto attuali come il riconoscimento delle reciproche unicità, l’andare oltre gli stereotipi sociali. Va oltre gli stereotipi anche Susanna Raule nel suo Minerva in Fiamme che è un cozy crime dal sapore estremamente innovativo – va avanti - Minerva, la protagonista è una psicoterapeuta che si muove per le strade di Spezia e che è affetta da sclerosi multipla. È un romanzo con tinte gialle ma che racconta la malattia e la psicologia soprattutto con un occhio verso gli adolescenti in maniera nuova, non banale, divertente. Donna fuori da ogni tipo di categorizzazione è stata Margherita Sarfatti, raccontata in una bella biografia firmata dalla giornalista Micol Sarfatti che con lei ha un legame di parentela che ci racconterà… conosciuta ai più come l’amante di Mussolini, Margherita Sarfatti è stata una donna libera, ambiziosa, appassionata d’arte (ha fatto moltissimo per l’arte contemporanea milanese), raffinata e intelligente. Come abbia potuto amare una figura come Mussolini e abbracciare anche la sua visione politica sono le domande che vengono affrontate in un libro che offre di lei una visione per nulla bidimensionale e sfaccettata. Mercoledì 29 maggio alle 19.00 incontrerò invece un autore uomo perché abbiamo voluto allargare lo sguardo sul femminile senza categorizzazioni con Gian Andrea Cerone, raffinato noirista… i suoi romanzi sono gialli che richiamano l’impianto classico alla Scerbanesco aprendosi però a tematiche contemporanee offrendo uno spaccato sulla Milano di oggi che interroga i suoi lati più oscuri. In questo ultimo romanzo il tema del femminile è molto presente, con un’indagine che scava sul tema della violenza di genere a più livelli. Giovedì invece c’è un incontro a cui tengo molto con Lorenza Gentile autrice de Le cose che ci salvano, uno dei romanzi più amati e più letti la scorsa estate che ci darà qualche piccola anticipazione sul suo nuovo romanzo in uscita la prima settimana di giugno. Le eroine di Lorenza sono ragazze contemporanee in via di definizione, che non si riconoscono nei modelli sociali, si sentono inadeguate e provano a trovare una strada verso la propria felicità e libertà. Sono romanzi deliziosi, solo all’apparenza leggeri che aprono lo sguardo alla moltitudine interiore delle giovani donne di oggi. Alle 18.00 incontrerò Luca Sommi giornalista, autore, critico che si occupa di arte, letteratura e politica che presenterà il suo nuovo preziosissimo libro dedicato alla Costituzione che qui viene declinata al femminile ‘La più bella’ e spiega i motivi per cui difenderla – spiega ancora Perego - Venerdì alle 17.00 ci saranno invece Carolina Capria e Silvia Grasso, Carolina ha una pagina seguitissima chiamata ‘lhascrittounafemmina’ in cui parla di letteratura femminile e stereotipi di genere. Insieme hanno firmato un podcast molto bello che racconta i personaggi e la figura di Elena Ferrante… in un festival dedicato al femminile mi sembrava bello aprire lo sguardo verso la nostra più importante scrittrice attraverso però una visione contemporanea. L’ultima ospite sarà Selene Calloni Williams che è una figura unica nel panorama italiano… psicologa, seguace di Hillman, ha una scuola in cui pratica yoga immaginale e pratiche sciamaniche ed è seguita da migliaia di seguaci donne e uomini che in lei hanno trovato una guida per il cambiamento poetico e spirituale. Il suo ultimo libro è dedicato al cibo, all’alimentazione… riprendendo i rituali degli antichi filosofi racconta come può essere possibile nutrire l’anima».

Chiude il presidente ad interim di Regione Liguria Alessandro Piana:

«Kermesse come questa, capaci di mettere al centro della vita di una comunità spettacolo, attualità e letteratura, sono preziose per il tessuto culturale della nostra Regione – La quarta edizione del Premio e del Festival Fracchia rientra in quelle iniziative che vanno sempre più valorizzate perché non svolgono solo un ruolo sociale e di promozione culturale, coinvolgendo la cittadinanza in dibattiti e incontri, ma rappresentano anche occasioni di rilancio, scoperta e rigenerazione del nostro territorio».

COMER S.p.A., azienda leader nella produzione di raccordi e valvole in materiale termoplastico per il trattamento acqua, è lieta di annunciare la sua adesione come sponsor al Premio Letterario Fracchia, giunto alla sua quarta edizione, che si terrà a Casarza Ligure dal 28 maggio al 1° giugno 2024. Il tema dell'edizione 2024, “Moltitudine Femminile”, risuona profondamente con i valori di COMER S.p.A. L’azienda riconosce l'importanza di valorizzare il contributo delle donne nella società e nel mondo del lavoro, e questa iniziativa culturale rappresenta un'occasione per celebrare e promuovere la diversità e l'inclusione. COMER S.p.A. ha un legame storico con il comune di Casarza Ligure, promotore del Premio Letterario Fracchia. Nel 2004, esattamente 20 anni fa, COMER S.p.A. ha costruito un nuovo stabilimento a Casarza Ligure, che oggi ospita il quartier generale e la sede legale dell’azienda. Questo legame non si limita alla presenza fisica dell'impianto: negli ultimi due decenni, COMER S.p.A. ha contribuito significativamente allo sviluppo del territorio, assumendo numerose persone del luogo e offrendo opportunità di lavoro in un contesto internazionale in continua crescita. A dimostrazione del costante impegno verso lo sviluppo del territorio, COMER S.p.A. ha recentemente acquistato nuovi capannoni sempre nel comune di Casarza Ligure, che saranno presto adibiti alla produzione di prodotti rigorosamente made in Italy.

«Siamo orgogliosi di supportare il Premio Letterario Fracchia e di rafforzare ulteriormente il nostro impegno verso la comunità di Casarza Ligure - dichiara Roberta Compagnoni, Deputy Manager di COMER S.p.A. - Il tema “Moltitudine Femminile” è particolarmente significativo per noi, poiché riflette la nostra dedizione alla promozione dell’uguaglianza di genere e al riconoscimento del ruolo fondamentale delle donne in tutti gli ambiti della vita».

Il Premio Letterario Fracchia, noto per il suo prestigio e la qualità delle opere presentate, rappresenta un'importante piattaforma per scrittori emergenti e affermati, offrendo loro l'opportunità di condividere le proprie storie e contribuire al dibattito culturale. L’edizione di quest’anno si preannuncia ricca di eventi, incontri con autori, e momenti di riflessione sul tema della molteplicità e della diversità femminile. COMER S.p.A. è entusiasta di fare parte di questa iniziativa e di contribuire al suo successo.





Sponsor: Comer - Duferco – Meci Impresa Traversone - Cosulich Assicurazioni - Chiappari Marco - A2B Servizi – Maremosso- I.CO.STRA

Partner tecnici: Ligure Antincendi – Le Torte di Kly – Pasticceria Canova – Le Delizie della Baia – Panificio Bertorelli – L’Anciua

Partner:Università di Genova – La Pulce nell’Orecchio – LabTer Tigullio – Osservatorio Meteorologico Agrario e Geologico Raffaelli dal 1883 – Istituto Comprensivo Fabrizio De Andrè – Associazione Filosofica Ligure