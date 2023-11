Liguria, presente all'American Film market di Los Angeles: la Regione ha incontrato produttori e media di Hollywood

Regione Liguria e Film Commission hanno incontrato ad Hollywood produttori, media e operatori dell'audiovisivo per presentare la destinazione Liguria come la location ideale per girare film, serie TV, documentari e spot. "La presenza all' American Film Market di Los Angeles, uno degli appuntamenti più importanti al mondo in questo settore, ha permesso di realizzare con successo una serata speciale che è stata l'occasione per presentare, in anteprima, i "Portofino Days" di marzo 2024" ha scritto la Regione in una nota. "Nei giorni della manifestazione, nella prossima primavera, la nostra regione non solo ospiterà le maggior produzioni del mondo del cinema e del digital, ma si porrà come "ponte" tra l'Italia e le grandi major internazionali per dare origine a momenti di confronto sui principali temi di attualità che riguardano il mondo dell'audiovisivo e il suo futuro, in un momento di grande fermento".

"La Liguria nel 2023 si è confermata protagonista nel settore dell'audiovisivo - dichiara il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -. E le tantissime produzioni che hanno scelto la nostra regione come location per set cinematografici ci stanno permettendo di far conoscere la nostra bellissima regione in tutto il mondo: cinema significa anche turismo e promozione culturale. La presenza di Regione Liguria a Los Angeles per presentare i Portofino Days ci consente di aprire il nostro territorio ancora di più ad un mercato internazionale". Catalyst studios - società di produzione statunitense fondata dall'avvocata e impreditrice Holly Levow con l'obiettivo di offrire opportunità alle professioniste del cinema davanti e dietro la camera - ha annunciato il proprio sostegno e l'adesione ai "Portofino days", mentre è stato espresso da parte degli ospiti presenti l'impegno a prendere parte in modo attivo ai panel di riflessione previsti all'interno della manifestazione di marzo.