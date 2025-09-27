Liguria: Piano straordinario per le Province, dal MIT oltre 31 milioni di euro

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato oltre 31 milioni di euro per la Liguria. Le risorse, destinate alle quattro province, serviranno a interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della rete stradale locale.

Ripartizione – I fondi sono così distribuiti: 14,1 milioni a Genova, 6,6 milioni a Savona, 5,5 milioni a Imperia e 4,8 milioni a La Spezia. Le somme rientrano nel piano straordinario nazionale che assegna più di un miliardo di euro complessivi alle province italiane.

Obiettivi – L’investimento mira a rispondere alle esigenze di manutenzione e adeguamento delle strade, garantendo maggiore sicurezza per automobilisti e mezzi pesanti e migliorando la connessione tra i territori.

Strategia nazionale – Il provvedimento è stato promosso dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, insieme al viceministro Edoardo Rixi. L’iniziativa intende colmare il divario infrastrutturale tra diverse aree del Paese e sostenere lo sviluppo economico regionale.

Impatto atteso – Le province avranno ora la possibilità di pianificare interventi mirati, dalle manutenzioni ordinarie al consolidamento di tratti più fragili. L’obiettivo è ridurre criticità storiche e migliorare la qualità complessiva della viabilità ligure.

