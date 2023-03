Liguria, ospiterà finale della Golden Trail World Series. Toti: "Terra di grande sport grazie allo straordinario patrimonio ambientale"

La finale della Golden Trail World Series, una delle competizioni di corsa in natura più importanti e impegnative al mondo, organizzata in collaborazione con Salomon, si terrà in Liguria, con “Il Golfo dell'Isola Trail Race” in programma dal 19 al 22 ottobre sul territorio comuni di Noli, Spotorno, Vezzi Portio e Bergeggi.

Saranno i primi 30 uomini e donne della classifica generale della Golden Trail World Series prima della finale, così come i primi 3 uomini e donne di tutte le Golden Trail National Series nel mondo (23 paesi) a competere nella gara, con i migliori trail runner del mondo, provenienti da tutti i continenti, presenti per il miglior spettacolo di Trail Running dell'anno. Una categoria Open sarà invece aperta a tutti per godersi i magnifici sentieri della regione in compagnia di star mondiali della disciplina.

“Ancora una volta la Liguria si conferma terra di grande sport grazie al suo straordinario patrimonio ambientale e paesaggistico- spiega il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – La finale della Golden Trail World Series si svolgerà nel fantastico contesto del Golfo dell’isola di Bergeggi, un luogo che riesce a coniugare l’aspra bellezza della montagna con l’affaccio sul mare, offrendo un contesto unico in cui correre questa gara straordinaria. Un evento che porta ancora una volta la Liguria e le sue unicità in tutto il mondo, ed è quindi un formidabile volano per fare conoscere sempre di più la nostra terra, oltre a rappresentare, come evento in sé, una importante opportunità di crescita per il comprensorio”.

“Riflettori puntati su Noli, Spotorno, Vezzi Portio e Bergeggi, questa volta con tutta la magia di una competizione ampiamente nota e sfidante come la finale della Golden Trail World Series – dice il vice presidente della Regione Liguria con delega al Marketing Territoriale Alessandro Piana -, che veicolerà i nostri versanti green, veri e propri scrigni di straordinaria biodiversità tra il blu del cielo e del mare, apprezzati da tutti gli amanti dello sport e dell’outdoor in generale. Mi congratulo con gli organizzatori e con i partecipanti di questo evento internazionale, occasione ancora una volta per la Liguria di farsi apprezzare per la poliedricità, le potenzialità delle nostre vallate, veri e propri balconi sul mare. Un avvenimento importante di sport quanto di marketing territoriale, ancora una volta nel segno della valorizzazione paesaggistica ed ambientale, aperto a tutti, con lungimiranza, nella categoria Open, che auspico particolarmente numerosa”.

“Sono molto felice che il gran finale delle Trail World Series si svolga in questo stupendo tratto costiero della riviera di Ponente – commenta l’assessore al Turismo Augusto Sartori - Questo famoso evento sportivo, dall'ampissima risonanza mediatica con ben settanta canali televisivi collegati, sarà l'occasione per promuovere un territorio che vive moltissimo di turismo in estate ma che merita di essere vissuto anche fuori dalla stagione estiva, in un progetto di destagionalizzazione che stiamo portando avanti da tempo. Questa gara, quindi, sarà un vero e proprio spot promozionale per il turismo outdoor e sportivo della Liguria”.

“Ospitare la finale della Golden Trail World Series nella cornice mozzafiato del Golfo dell’Isola di Bergeggi rappresenta una straordinaria occasione per promuovere la corsa in natura e il settore dell’outdoor, coerentemente con le linee guida che ci siamo dati nel presentare la candidatura della Liguria a Regione Europea dello Sport 2025 – spiega l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro – Ben vengano manifestazioni di questa portata che testimoniano ancora una volta come il nostro territorio, per la sua conformazione, possa diventare un vero e proprio punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per la pratica delle discipline sportive all’aperto”.

L'evento prevede un prologo e una corsa di circa 25 km con 1.200 metri di dislivello. Giovedì il prologo femminile e venerdì quello maschile. Sabato la gara femminile, domenica quella maschile. Tutte le gare sono aperte a tutti e presenteranno sia la classifica Open che quella Elite, oltre a una classifica a squadre delle migliori Golden Trail National Series.

“Abbiamo scelto questa opzione per offrire la stessa visibilità mediatica alle categorie femminile e maschile - spiega Grégory Vollet, direttore della Golden Trail Series - In questo modo potremo seguire le gare, sia femminili che maschili, in testa alla corsa dall'inizio alla fine. Inoltre, siamo sicuri che gli atleti verranno a sostenere i loro colleghi anche se non corrono, il che promette anche situazioni più spettacolari a bordo pista. Con questo programma - conclude - offriamo agli atleti la possibilità di prendere parte a gare iconiche e di partecipare a una vera e propria festa del trail running. Questi eventi sono tutti molto attesi e hanno una vera anima”.

La classifica generale sarà composta dai risultati delle gare che compongono la Golden Trail World Series, che partirà il 14 maggio con la Zegama-Aizkorri (Spagna - 42 km e 2736 metri di dislivello), per proseguire il 25 giugno con la Marathon du Mont-Blanc (Francia, 42 km e 2540 metri di dislivello) e con la Dolomyths Run del 15 luglio (Italia - 22 km per 1750 metri di dislivello). Il 12 agosto si correrà la Sierre-Zinal (Svizzera, 31 km per 2200 metri di dislivello), il 16 settembre l'Ascent to Pikes Peak (USA, 21 km per 2382 metri di dislivello). Sesta e ultima tappa di qualificazione prima della finale in Liguria il 23 settembre con il McCoy - Mammoth Trail Fest (USA, 26 km per 1400 metri di dislivello).