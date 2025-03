Liguria, Orlando: "Manovra tattica su sanità, si rischia il falso"

"In consiglio regionale si è discusso del disavanzo della sanità ligure. Mentre il presidente Bucci affermava che questo buco sarebbe di 19 milioni di euro, c'era un atto depositato da parte degli uffici competenti che diceva 62. Abbiamo chiesto spiegazioni su questo scarto e il presidente Bucci ha spiegato che si trattava di una manovra tattica individuare quella cifra da mandare al Ministero dell'Economia e delle Finanze". Lo dice in un video pubblicato sui social l'ex ministro del Lavoro e consigliere regionale del Pd in Liguria, Andrea Orlando.

"Ma il bilancio di assestamento è lo strumento adeguato per una manovra tattica? Non si rischia - osserva l'ex ministro dem - e questa è la domanda che faremo con un'interrogazione, di produrre un falso scrivendo delle cose che si sa non essere vere in un atto di bilancio? Non è il PD, come alcuni giornali hanno scritto, che non crede ai 19 milioni di buco, è l'ufficio stesso della Regione che dice una cosa diversa, e su questo vogliamo chiarezza".

