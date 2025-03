Terzo Valico, Rixi: "Secondo Open Day da record, signori del no aprano gli occhi"

GENOVA - “Anche il secondo Open Day dedicato al Terzo Valico ha avuto un grande successo, con le prenotazioni esaurite in poche settimane. Migliaia di persone hanno avuto l’opportunità di toccare con mano la maestosità dell’opera e di rendersi conto del grande lavoro fatto finora. Un interesse straordinario che dimostra quanto sia alto l'entusiasmo e la fiducia della nostra comunità e degli operatori nel progetto che rappresenta un passo fondamentale per il futuro infrastrutturale del nostro Paese. Il mio auspicio è che tra i 'Signori del No' ci sia qualcuno capace di aprire gli occhi, comprendendo che il progresso e lo sviluppo non possono essere fermati dalla paura del cambiamento, ma devono essere abbracciati come una necessità per il nostro futuro. Il Terzo Valico non è solo un'opera strategica per il trasporto merci, ma un motore di sviluppo economico per tutta la Regione e per l'Italia. La partecipazione così numerosa e l'entusiasmo dimostrato confermano che stiamo andando nella giusta direzione. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato e che continuano a credere in questa grande sfida”.

Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.

