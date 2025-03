Amministrative Genova, l'Udc ha deciso: si al sostegno a Piciocchi

L’Udc - dopo averci lungamente riflettuto - fa ufficialmente il suo ingresso nella coalizione di centrodestra a sostegno della candidatura di Pietro Piciocchi alle prossime elezioni comunali di Genova. L’adesione è stata annunciata con soddisfazione dai vertici della coalizione, che sottolineano come questa scelta rappresenti un rafforzamento concreto del progetto politico già avviato.

Progetto politico – Secondo quanto comunicato, la decisione dell’Udc si inserisce in un percorso che non nasce da mere logiche elettorali, ma da una profonda condivisione di idee e prospettive per il futuro della città. Al centro, una visione comune che punta su concretezza, ascolto dei cittadini e capacità amministrativa.

Valori condivisi – La coalizione guidata da Pietro Piciocchi si definisce non come un’alleanza estemporanea, ma come una comunità politica unita da un percorso maturato negli anni. Al suo interno, spiegano, convivono esperienze e sensibilità diverse ma legate da valori comuni e da un obiettivo chiaro di stabilità e crescita per Genova.

Cohesione – Tra i punti ritenuti più significativi, viene sottolineato il grado di coesione interna della coalizione, considerato un elemento distintivo rispetto ad altre esperienze politiche. Un fronte definito compatto e competente, ritenuto essenziale per affrontare con efficacia le sfide amministrative.

Apertura – I promotori della coalizione si dichiarano disponibili a coinvolgere ulteriori forze civiche e politiche che vogliano contribuire in modo costruttivo alla realizzazione di un progetto di città moderna, solida e accogliente. L’ingresso dell’Udc viene letto come un segnale positivo in questa direzione.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.