Liguria, ‘New European Bauhaus’ contest: terzo convegno formativo a Imperia per la realizzazione di progetti urbanistici in linea con il piano von der

Si è svolto oggi, nella Sala del Consiglio Provinciale di Imperia, il terzo evento formativo, organizzato dal settore Affari Europei di Regione Liguria, per la realizzazione di progetti urbanistici in linea con il piano ‘New European Bauhaus’ di Ursula von der Leyen e la premiazione dei progetti migliori. Lo scopo del convengo è quello di ampliare le opportunità di finanziamento per questo tipo di interventi sul territorio ligure e favorirne la realizzazione.

In particolare, il focus del terzo incontro è stato posto su aree interne e ruralità, con il contributo tecnico di relatori provenienti dalla Commissione Europea, Regione Liguria, Fondazione Compagnia San Paolo, Anci e Ministero della Cultura.

“Il ‘New European Bauhaus’ – spiega Alessandro Piana, il vice presidente della Regione Liguria- è una strategia multidisciplinare promossa nel segno della sostenibilità ambientale, del ripopolamento e della creatività per la rigenerazione del territorio e dell’ambiente. Un piano strategico per la nostra terra, tanto da farsi volano di una nuova offerta integrata di turismo, benessere, valorizzazione dei patti delle comunità rurali per creare nuove opportunità di sviluppo”.

I tre convegni tenuti proseguono un percorso di formazione avviato lo scorso febbraio dal settore Affari Europei, che ha condotto vari enti pubblici, associazioni e imprese a presentare ventiquattro idee progettuali sui processi di rigenerazione del territorio che integrino bellezza, sostenibilità e inclusione, in linea con il piano europeo ‘New European Bauhaus’. Tra le proposte, quella vincitrice nell’imperiese è stata ‘Archeo blue&greenway’, che nell’occasione odierna è stata premiata. Il progetto mira, nel dettaglio, alla valorizzazione e alla messa in rete, con duplice fruizione via terra e via mare, di tre siti di grande bellezza e prestigio: i reperti archeologici dello specchio acqueo tra Imperia e il golfo dianese, la grotta della Madonna dell’Arma tra i comuni di Taggia e Sanremo e i Balzi Rossi di Ventimiglia.

“Negli ultimi anni come Regione Liguria-dichiara Marco Scajola l’assessore regionale all’Urbanistica- abbiamo portato avanti una straordinaria campagna di rigenerazione urbana, con lo scopo di recuperare aree in dissesto, ma anche di limitare il consumo di suolo. Credo che anche questo si sposi con i principi di sostenibilità del ‘New European Bauhaus’ ma tantissimo si può ancora fare e giornate come questa lo dimostrano”.

Sempre relativamente alla riscoperta del fenomeno Bauhaus, il settore Affari Europei ha promosso anche ‘Hackathon to Bruxelles’, un percorso formativo sperimentale finalizzato a promuovere le conoscenze e la partecipazione attiva degli studenti liguri al tema della cittadinanza europea. L’iniziativa è stata vinta dal Polo Tecnologico Imperiese, anch’esso premiato oggi, in collaborazione con l’Istituto Capellini Sauro di La Spezia. I ragazzi dei due gruppi vincitori avranno la possibilità di effettuare un viaggio studio a Bruxelles, organizzato in collaborazione con il settore Affari Europei e Internazionali della Regione Liguria.