Liguria, mezzo milione per garantire gli asili nido estivi: nona edizione del progetto regionale

La Regione Liguria rinnova il sostegno alle famiglie con bambini piccoli: stanziati 500 mila euro per consentire ai Comuni di mantenere attivi gli asili nido anche durante l’estate. La misura, giunta alla nona edizione, mira a garantire continuità educativa e supporto nella conciliazione tra vita lavorativa e cura dei figli.

Obiettivo – Il finanziamento regionale permette di assicurare l’apertura dei nidi d’infanzia (0-3 anni) per almeno due settimane consecutive nei mesi estivi. Un intervento che, secondo l’assessore alle Politiche sociali Massimo Nicolò, rappresenta «un impegno concreto a favore delle famiglie, garantendo un supporto prezioso nella conciliazione tra lavoro e cura dei figli».

Esperienza – Nicolò ha ricordato i risultati positivi delle passate edizioni: «I numeri dimostrano quanto l’iniziativa sia apprezzata e utile sia per le famiglie sia per i Comuni e i gestori dei servizi educativi». L’assessore ha sottolineato l’investimento non solo economico, ma anche in qualità, continuità e rete, «per offrire ai più piccoli un contesto educativo sereno e sicuro, anche d’estate».

Conferma – L’assessore alla Valorizzazione dell’infanzia, Simona Ferro, ha ribadito la volontà della Regione di proseguire: «La conferma di una misura di grande impatto come quella dei nidi estivi è indicativa della nostra ferma volontà di continuare a lavorare per aiutare le famiglie liguri».

Bilancio – Ferro ha ricordato che l’iniziativa, divenuta ormai un punto di riferimento dopo otto edizioni, «lo scorso anno ha registrato una partecipazione da record, sia per numero di Comuni coinvolti, sia per l’adesione delle famiglie».

Prospettive – L’intenzione della Regione è di consolidare il percorso intrapreso, ampliando la rete di servizi per la prima infanzia e rendendo sempre più strutturale il sostegno ai genitori durante i mesi estivi.

