Liguria, meteo: ultimi giorni di caldo africano, poi l'autunno porterà le piogge

Ancora qualche giorno di sole pieno e temperature sopra la media, poi l’autunno comincerà a farsi sentire anche in Liguria. L'alta pressione di origine nordafricana garantirà condizioni estive fino a domenica 21 settembre, con massime intorno ai 29-30°C sulle coste e valori anche più elevati nelle aree interne. Vivremo un’ultima fase tipicamente estiva con giornate soleggiate e temperature elevate su tutta la regione. Solo mercoledì si potrà avere qualche piovasco isolato, specie sul levante, ma sarà un episodio temporaneo.

Il clima resterà stabile e caldo su tutta la fascia costiera, da Ventimiglia a La Spezia, con il mare ancora caldo e condizioni ideali per turisti e bagnanti. Il picco del caldo si avrà tra venerdì e domenica, con massime vicine ai 30°C a Genova, Savona e Spezia.

Ma il vero cambio di passo è atteso con l’Equinozio d’autunno, previsto per lunedì 22 settembre alle ore 20:19. Proprio da quella sera, secondo iLMeteo.it, una perturbazione atlantica in arrivo dalla Francia attraverserà il Nord-Ovest, coinvolgendo anche la Liguria, specie tra il genovese e il levante.

Cosa aspettarsi:

Fino a domenica 21: clima stabile, cielo sereno o poco nuvoloso, caldo anomalo per il periodo.

Lunedì sera (22 settembre): aumento della nuvolosità e prime piogge tra Genova e La Spezia.

Martedì 23: maltempo più diffuso, con possibili rovesci anche intensi localmente.

Attenzione dunque alla transizione rapida tra caldo estivo e maltempo autunnale: le temperature scenderanno sensibilmente da martedì, riportando la Liguria in linea con le medie stagionali.

