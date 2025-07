Liguria maglia nera per incidenti fatali in autostrada: il 21% dei sinistri in regione sulla rete a pagamento

La Liguria è la regione italiana con la più alta percentuale di vittime della strada in autostrada rispetto al totale dei decessi per incidenti stradali sul territorio regionale. È quanto emerge dall’ultima analisi pubblicata dall’Istat sull’incidentalità stradale in Italia per l’anno 2024.

Secondo il report, su 62 morti per incidenti stradali totali in Liguria, 13 si sono verificati in autostrada, pari al 21%, una quota nettamente superiore alla media nazionale che si attesta all’8,4% (256 decessi su 3.030 complessivi). Dopo la Liguria, le regioni con i valori più alti sono la Sicilia, con 30 morti su 240 (12,5%), il Friuli Venezia Giulia con 9 su 73 (12,3%), la Toscana con 23 su 188 (12,2%), seguite da Campania, Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Al contrario, nel 2024 non si è registrata alcuna vittima in autostrada in Valle d’Aosta, Molise e Sardegna.

Complessivamente, in Italia nel 2024 si sono verificati 3.030 decessi per incidenti stradali, di cui 256 avvenuti in autostrada, rappresentando l’8,4% del totale. Il resto delle vittime è stato registrato su strade urbane ed extraurbane. Il dato ligure – superiore di quasi tre volte rispetto alla media nazionale – rappresenta un serio allarme per la sicurezza stradale sulla rete autostradale regionale, già spesso sotto accusa per condizioni strutturali e traffico intenso. Un’analisi più approfondita delle cause e un piano mirato di prevenzione e sicurezza potrebbero diventare urgenti per invertire questa tendenza.

